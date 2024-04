Cristian Barrios: “Es importante hablarle a la hinchada con resultados”

América de Cali consiguió dos triunfos por primera vez en el torneo luego de imponerse ante Boyacá Chicó e Independiente Medellín. El equipo vallecaucano tuvo un mal inicio de semestre, pero de a poco se ha podido ir recuperando al punto de encontrarse, al término de la fecha 14 de la Liga colombiana, dentro del grupo de los ocho.

Uno de esos jugadores que ha retomado nivel y confianza, ha sido Cristian Barrios, quien de hecho marcó doblete contra el cuadro antioqueño, habló en El VBar de Caracol Radio sobre su presente y la importancia de haber recuperado la buena senda. Se refirió al mal momento y las claves para poder salir adelante, así como agradeció a la hinchada por el acompañamiento .

“Darle gracias a Dios por darme la oportunidad de marcar gol, lo venía buscando hace tiempo, no había marcado por liga y se me dio por doblete y con victoria que sabemos lo importante que es porque nos coloca en el octavo puesto y eso era lo que queríamos”, empezó diciendo.

Sobre su ubicación en el campo de juego, resaltó lo que le pidió el entrenador César Farías en el duelo ante DIM. “Fue algo que lo practicamos, era una línea de 3 en el fondo y estábamos jugando con extremos normales. El profe me dijo que jugara como lo venía haciendo, como extremo, que identificara los espacios y que recibiera entre central y lateral y creo que fue el punto clave para poder conseguir los espacios, darle libertad a los compañeros, entonces eso nos sirvió mucho”.

Respecto al mal momento que vivieron, mencionó: “Es un mal momento que todos los equipos lo tienen, lo más importante es saberse levantar, salir adelante de esos malos momentos y nosotros mantuvimos la calma, la paciencia, siempre dijimos que iba a cambiar y es algo positivo para nosotros, no perder la cabeza, la paciencia y ese espíritu de lucha que hemos demostrado. Esperamos seguir así, para poder conseguir ese objetivo que es estar dentro de los ocho”.

Asimismo, reveló que vivió momentos de ansiedad y estrés: “Fue un momento duro que pasamos, que en lo personal me sentí frustrado porque la ansiedad y el estrés de querer ganar lo llevaban a uno a equivocarse y errar acciones que uno no falla y eso fue lo que me preparé para tener tranquilidad. Fue muy importante esos goles que hice”.

Finalmente, le agradeció a la hinchada por su apoyo, a pesar que en algún tramo del semestre, no fue tan masivo: “Hay que entender al hincha, este es un equipo grande con una hinchada inmensa, que siempre quiere ganar y quieren ver al equipo jugando bien, antes del resultado no nos acompañaban, pero nunca hemos dejado de trabajar, nosotros decíamos que eso (mal momento) iba a cambiar. Cada vez nos sentimos con más confianza y eso es importante para nosotros, darle un buen fútbol a la hinchada, hablarle con resultados”.

Escuche la entrevista completa