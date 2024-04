Sucesión de tierras sería la hipótesis en el caso de homicidio de mujer en Armenia

Armenia

Y es que conmoción ha generado en la ciudad el fatal caso en el que una mujer identificada como Yadile Torres Ramírez de 54 años fue encontrada sin vida por asfixia mecánica en una finca al norte de la capital quindiana.

Lo que ha llamado más la atención es la relación que tendría con el asesinato de un docente universitario ya que el hecho ocurrió en el mismo lugar y la víctima era su cuñada.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago explicó que la investigación es reserva por lo que los detalles puntuales no pueden ser revelados para no afectar la operatividad en el caso. A pesar de esto destacó que la mujer asesinada tenía discapacidad cognitiva y física así que esa connotación especial también genera la gravedad del hecho.

Fue claro que la investigación está muy avanzada por eso esperan pronto resultados en cuanto a las capturas de los responsables para evitar nuevos hechos que impliquen a dicha familia.

Por su parte el coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del Quindío también manifestó que la investigación está en curso, pero que no pueden entregar detalles para no afectar el proceso. Enfatizó que desde el primer hecho con el docente universitario ocurrido en menos de un mes establecen el acompañamiento a la familia respecto a la información que han entregado para la claridad.

Aseguró que está en investigación si tiene relación el primer caso con el segundo por eso no pueden desviar cualquier información que no corresponda con el homicidio. Reconoció que es un hecho que llama toda la atención en el sentido de que fue en el mismo lugar, pero eso genera el compromiso de la reserva. En cuanto a denuncias dijo que en el primer caso sí la hubo y en la segunda no se presentó la misma.

Agregó que con la Fiscalía y la solicitud de la familia realizan el acompañamiento para evitar nuevos hechos que lamentar.