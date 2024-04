¿Qué debe pasar en la negociación con el Estado Mayor Central?

En Hora20 una mirada a los hechos del día. El análisis a la crisis por la que atraviesa el diálogo con el Estado Mayor Central, el cruce de declaraciones entre ‘Iván Mordisco’ y el presidente Gustavo Petro, el futuro del cese al fuego y lo que podría ocurrir con la mesa. Después una mirada a las críticas que hace el presidente Petro y frentes de batalla que abrió cada uno de los días de esta semana durante el Gobierno con el Pueblo en la costa Caribe.

La crisis en la negociación tras las acciones armadas de la organización disidente y los choques entre el presidente Petro y el comandante de esta organización, alias “Iván Mordisco”, un escenario que llevó este jueves a una reunión de la delegación del Gobierno y los países garantes y acompañantes, encuentro que solo llegó a la conclusión de que el futuro de la negociación está en manos tanto de Petro como de “Iván Mordisco”.

El presidente definió como un “traqueto vestido de revolucionario” a Iván Mordisco, lo que provocó que el jefe guerrillero le respondiera a través de X diciendo que cuando lo apoyaron en campaña no eran unos traquetos, además, dijo sentirse traicionado por el presidente de la república. Esta tensión y cruce de declaraciones que vienen desde el fin de semana cuando la columna Dagoberto Ramos intentó secuestrar una menor, la comunidad reaccionó y en el enfrentamiento muere la lideresa indígena Carmelina Yule. E

ste hecho provoca la reacción del presidente suspendiendo el cese al fuego en Cauca, Nariño y Valle, un levantamiento que se hizo efectivo hace casi 48 horas y que ha implicado el despliegue de unos 20 mil uniformados, el acuartelamiento en primer grado y todo el despliegue de Fuerza Pública para garantizar seguridad. Sin embargo, cerca de 3 mil indígenas están confinados en Caloto por el enfrentamiento entre EMC y Ejército, mientras que la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán señalan que el EMC asesinó a uno de sus comuneros después de haberlo secuestrado.

Lo que dicen los panelistas

Luis Fernando Trejos, investigador en temas de conflicto, columnista en La Silla Vacía y profesor en la Universidad del Norte, planteó que hay improvisación grande en la Paz Total, “el EMC no existía antes, fue una organización cuya formalización la facilitó el Gobierno y eso permitió que varios grupos se federaran bajo esa figura”, manifestó que la inteligencia militar es el respaldo a la hora de tomar decisiones contra la otra parte, “además. Hay una ausencia de estrategia y de narrativa de comunicación que nos venda el proceso a los colombianos”.

También explicó que hay incentivos que generó el Gobierno a los grupos armados que fueron los ceses bilaterales que permitió que los armados concentraran capacidades criminales en combatir otros grupos, “eso les permite expandirse y afectar población civil”. Asimismo señaló que lo que se avance o no con ELN es lo que mercará el ritmo de esa política de Paz Total, “la pregunta del millón es si estos grupos le apuestan en serio a llegar a acuerdos con un gobierno que no tiene capacidad política para cumplir”.

Angélika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, politóloga e investigadora en temas de paz, comentó que una de las preguntas claras es qué viene ahora en la negociación con el EMC, “se rompe el cese, Petro y Mordisco fueron duros en sus referencias mutuas, pero ninguno está interesado en romper plenamente los diálogos”. También dijo que las comunidades esperaban alivios reales de un cese, con lo cual, dice que ciertamente no van a estar mejor si empieza una ofensiva otra vez, “la solución no es romper los diálogos ni proceder a una ofensiva militar”.

Sobre las soluciones, dijo que llevamos décadas construyendo paz y Estado, “muchas zonas pasan por priorización y siguen siendo violentos y vulnerables, sí hay deuda en la fórmula que nos inventamos para construir paz, sí hay más institucionalidad hoy desde salud, educación, tecnología, sí hay avances, pero es que el reto es gigantesco”.

Para Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, la Paz Total es improvisación y caos total, “el Cauca es el nuevo Caguán donde reina el narcotráfico. Se han asesinado 166 líderes sociales y hoy lo que vemos es un fortalecimiento de grupos al margen de la ley”. Señaló que se hizo un confinamiento de las Fuerzas Armadas porque no se podía hacer nada ante ceses al fuego, “lo que vemos es que no tienen herramientas para atacar, hay helicópteros sin mantenimiento y no hay cómo desarrollar la operatividad”.

De otro lado, dijo que las herramientas de lucha es fortalecer la institucionalidad, “teníamos la implementación de un proceso de paz que avanzaba, la JEP avanza cómo se interviene el territorio marginado”.

Miguel Ángel del Río, abogado Especializado en Ciencias Penales y Criminología, advirtió ser un crítico de los acuerdos de paz porque en términos generales los acuerdos de paz han sido solamente el caldo de cultivo o la combustión de un conflicto. Sobre el diálogo con el EMC, dijo que en ese caso no hay estructura intelectual y no hay una ambición de paz en realidad, “se crean espacios donde esas estructuras delictivas se reorganizan, someten población civil y sacan ventaja de cierta ingenuidad”. De otro lado, dijo estar convencido de que se le puede quitar el estatus político que se les dio porque ellos han violado los protocolos, “una condición es que se cumpla, pero todo está evidenciado en los atentados y lo que ha pasado en el Cauca”.

Santiago Tobón, investigador y líder de la iniciativa de seguridad y justicia del Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT, explicó que en temas de paz total se ve una mezcla de varias cosas, “hay falta de planeación e improvisación, se empieza a implementar sin herramientas y el Presidente y el equipo negociador parecen no estar conectados; eso se ve en todas las mesas”. También comentó que no hay líneas rojas, “el Gobierno cedió de entrada. Todo esto redunda en que no es claro que haya incentivos para negociar con el gobierno”.