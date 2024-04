Comunidades reclaman revisar presuntas deficiencias en alumbrado público

Cúcuta

Varias comunidades han denunciado deficiencias en el servicio de alumbrado público, la situación hace complejo el panorama por los hechos de inseguridad que se registran en las zonas con poca iluminación.

Jorge Parra, presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Aniversario 2 y representante de la comunidad dijo a Caracol que “en Aniversario 2 todos los árboles están tapando las luminarias y está todo oscuro, hay que hacer una poda completa de los árboles para que el cono lumínico ejecute la lámpara como, hay unas zonas muy oscuras en la libertad, y al haber esto hay inseguridad, hay de todo, entre ello, droga y consumo”.

Pablo Becerra, es líder comunitario en el barrio Guaimaral y dijo que “hay dos o tres puntos donde falta alumbrado público, por lo menos en la avenida Guaimaral, a un costado del estadio Guaimaral, esa parte es muy oscura también y aparte genera inconveniente en los vecinos y se impide pasar por ahí por riesgos”.

Juan Felipe Arias, presidente de Junta de Acción Comunal del barrio La Cabrera señaló que “en la parte alta hay unos cambios de postas que están en madera y falta la extensión de luminaria y otras que están dañadas y que a la fecha no han ido a reparar y están con radicados. Cristo Rey tiene un alumbrado público que a la fecha han presentado daños”.

Clara Inés Villamizar es la presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Rafael y dijo que “nosotros tenemos una gran problemática del barrio San Rafael que es que desde que entregaron el alumbrado público del puente Benito Hernández porque cada vez que se roban el cableado los habitantes de calle esto ha sido complicado. Ahorita estamos sin luz en el parque que está al lado del puente y en la noche genera peligro porque los niños van a jugar. Según eso no le corresponde a ellos, eso es de la alcaldía y así nos tienen”.

Sebastián Domínguez, líder comunal en el barrio San Luis dijo que “hay muchas zonas sin iluminación cerca de nuestros parques y cerca de la basílica menor y en parte se necesita, teníamos unos reflectores, teníamos un alumbrado especial y nos lo quitaron. En el centro comercial Bolívar, los fines de semana se agudiza esto. Se necesita con urgencia en la zona que conecta el centro comercial con la avenida primer”.

Rafel Oñoro, es el gerente de la concesión Alumbrado Público y respondió algunas de las interrogantes que tienen las comunidades, y uno de ellos relacionado a los escenarios donde se han presentado obras públicas y dijo que “algunos de estos puntos no son nuestros, son obras hechas por terceros, que tienen garantías sobre todo que nosotros no podemos tocar porque tienen unas pólizas de estabilidad, ahí se debe recurrir a los contratistas y que deben ser por ellos ejecutados y que yo no puedo tocar”.

Por ahora lo que piden algunos sectores es que se revise algunas zonas en donde la inseguridad ha terminado afectando puntos estratégicos donde las comunidades reportan situaciones de seguridad.