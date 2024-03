¿Qué pasa cuando dos personas tienen el mismo sueño? Explicación científica

¿Qué significa los sueños?

Los sueños a lo largo de los siglos, han sido muy importantes para la mayoría de personas, pues los fieles creyentes a estas supersticiones hace que que vean los sueños como algún tipo de señal o mensaje, representand



















o anhelos y deseos y hasta pueden llegar a funcionar como una psicoterapia.

Expertos, como Sigmund Freud, médico, neurólogo, del siglo xx, sostenía que los sueños existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene, o que pueden ser también un reflejo fiel y simbólico que se adueña de la mente, de los sueños y anhelos del ser humano.

¿Qué dice la ciencia?

Según Patrick McNamara, neurocientífico estadounidense, los casos más frecuentes suelen darse entre personas que comparten alguna clase de vínculo, como por ejemplo: terapeutas y pacientes, amantes o miembros de la familia, hasta inclusive gemelos.

Sin embargo, el doctor McNamara, no parece estar del todo convencido de esta teoría puesto que, como él mismo afirma, los cerebros (hasta los de los gemelos) son ampliamente distintos.

Así mismo, explica, los sueños compartidos son posibles y hay ejemplos de personas que demuestran haberlos vivido. No obstante, todavía no hay una explicación plausible de por qué suceden: “La ciencia no tiene dónde ponerlos dentro de su panorama mundial actual, pero esa es la mejor razón para investigarlos. Los fenómenos que desafían los paradigmas son los datos más importantes para la ciencia porque fuerzan cambios revolucionarios”, enfatiza McNamara.

En definitiva, los estudios científicos al fenómeno del sueño compartido, se han mostrado muy escépticos sobre su existencia, pues algunos científicos declaran que “el sueño mutuo” se debe a conversaciones, reuniones y en general actividades que se comparten entre dos o más personas, que son procesadas en sus sueños.

¿Qué pasa cuando sueñas lo mismo que otra persona?

En realidad no existe una explicación científica real para este fenómeno, sin embargo, existen diversas teorías que pueden ayudarnos a comprender un poco más estos casos.

Una de las teorías más aceptadas afirma que los sueños compartidos pueden ocurrir cuando dos personas tienen estados cerebrales idénticos, lo cual puede deberse a que están experimentando emociones similares o están viviendo situaciones parecidas. Esto podría producir el mismo contenido cognitivo en ambos sueños.

Otra teoría un poco más filosófica sugiere que los sueños pueden surgir fuera de nosotros y pasar a través de nuestras mentes, pues esta teoría plantea que los sueños tienen un significado más profundo y pueden ser una forma de conectarnos con el inconsciente colectivo.

Estas son las formas para tener sueños lúcidos:

La más común es la meditación, pues ayuda a relajar la mente y controlar los pensamientos.

Puedes anotar tus sueños al despertar y leerlos antes de dormir puede ayudar a mejorar la memoria de los sueños y aumentar la consciencia durante el durante este.

Cuando estés a punto de dormirte, puedes visualizar lo que quieras soñar, ya que estas visualizaciones puede llegar al subconsciente mientras duermes.

Casos de la vida real