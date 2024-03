Nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares, motocicletas y taxis

A partir del lunes 1 de abril comienza un nuevo ciclo de pico y placa para motocicletas, vehículos particulares y taxis en la ciudad.

La medida aplica en cumplimiento de los decretos distritales que regulan la movilidad en la ciudad: 02 de 2024, para vehículos particulares; 0007 de 2024, para motocicletas; y el 1145 de 2023, para taxis.

En los vehículos particulares y las motocicletas, la nueva rotación aplica entre el 1 de abril y el 28 de junio con los siguientes dígitos:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes 9 y 0

El horario de pico y placa para los vehículos particulares es: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 12:00 m a 2:00 p.m., y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que el de las motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo los cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas de pedaleo asistido con motor, aplica entre las 05:00 a.m. y las 11:00 p.m., y para toda la ciudad.

Pico y placa para taxis

Los taxis también tienen una nueva rotación que va entre el 1 y el 26 de abril, quedando así:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Su horario es 24 horas, a partir de las 6:00 a.m.

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, contempla una infracción de tránsito de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.