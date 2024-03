Por Fenómeno de El Niño, habrá interrupciones de agua potable en el nororiente de Medellín

Medellín, Antioquia

Empresa Públicas de Medellín informó que 17.117 usuarios del circuito Villa Hermosa de la ciudad se quedarán sin el servicio de agua potable, quienes se verán afectados por una interrupción programada por el fenómeno del niño..

La interrupción del servicio se llevará a cabo desde la 1:00 p.m. del viernes 29 de marzo hasta las 2:00 a.m. del sábado 30 de marzo. Esta medida se debe a la baja disponibilidad de agua para el tratamiento en la planta de potabilización Villa Hermosa, que se abastece del embalse de Piedras Blancas, el cual actualmente se encuentra en un preocupante 27,62% de su capacidad de almacenamiento debido al fenómeno de El Niño.

La planta de potabilización Villa Hermosa continuará operando durante este período, pero con una restricción de caudal, lo que ha motivado la necesidad de realizar esta interrupción en el suministro de agua potable, afectando a más de 70 mil personas.

La interrupción afectará a los usuarios de los barrios Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión, Batallón Girardot, Manrique Central No. 2, El Pomar, Campo Valdés No 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés y Manrique Central No. 1. Las direcciones incluidas en esta medida van desde la calle 63 hasta la calle 87, y desde la carrera 34 hasta la carrera 44A.

EPM también compartió información sobre el comportamiento de los embalses del sistema de acueducto, señalando que el embalse Piedras Blancas, uno de los tres embalses que abastecen el 94% del sistema de acueducto, está descendiendo continuamente y registra hoy un nivel del 27,62% de su capacidad. Los otros dos embalses, La Fe y Riogrande II, registran niveles del 61,33% y 31,01% respectivamente. Se espera que las fuentes menores que abastecen el restante 6% del sistema de acueducto continúen experimentando reducciones en sus caudales debido a la ausencia de lluvias.

Los ciudadanos afectados por esta interrupción en el suministro de agua potable pueden obtener más información y asistencia a través de los canales de comunicación de EPM. Este comunicado destaca la importancia de la gestión responsable del agua y la necesidad de tomar medidas para garantizar su disponibilidad en medio de fenómenos climáticos como El Niño.