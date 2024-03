Más de 11 mil policías se certificaron en nivel A1 en ingles

Bogotá

11. 408 policías recibieron certificación del Nivel A1 en el idioma inglés, al capacitarse en el programa de inglés intensivo liderado por la policía Nacional con el apoyo de la Compañía Ability to Help y la fundación The inclusionist.

En la ceremonia de grado de los uniformados, el director de la institución, el general William René Salamanca, dijo: “Nos trazamos una meta para fortalecer el profesionalismo de nuestro integrantes, y hoy entregamos cerca de 11 mil certificados a policías y familiares que han avanzado en el programa del idioma ingles, para que el bilingüismo se haga presente en la policía”.

El principal propósito de este programa, es capacitar en el idioma inglés a uniformados de la Policía Nacional y sus familias, mediante la metodología Recurso Educativo Digital – RED. La intensidad horaria proyectada es de 40 semanas, correspondiente a 160 horas, para certificar asistencia en los niveles A1 (48 horas), A2 (44 horas) y B1 (68 horas).

Ademas, actualmente hay 52.507 nuevos estudiantes inscritos en las 7 convocatorias, desarrolladas en menos de un año.