Comerciantes de la Plazoleta de Pescados esperan más presencia de la Secretaría De Salud

Santa Marta

Tras la visita en las instalaciones en el mercado de la Plazoleta de Pescados por parte de la Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta, algunos comerciantes señalaron su contento por esta inspección, vigilancia y control, el cual busca activar un seguimiento preciso para saber con seguridad y exactitud las condiciones de los alimentos que consumen los samarios y turistas.

Sin embargo, señalan que este tipo de actividades es necesario que no se implementen solo en temporadas altas, sino que se llevan a cabo con regularidad para que samarios y visitantes conozcan de la alta calidad de productos que se ofrecen en este punto del distrito.

“Esa visita por parte de ellos estuvo bien porque así se dan cuenta de las cosas, aunque falta bastante por mejorar, pero estuvo bien. Está bueno que la Secretaría de Salud esté supervisando porque hay gente que considera que el pescado no se tiene bien cuidado, así que es necesario que se hagan estas inspecciones regularmente, no solo en Semana Santa, sino que se implementen en tiempos muertos. Hay que meterse aquí y ver cómo están las áreas, no solo de los pescados, sino también en los restaurantes y baños, que estos estén bien aseados” señaló Víctor Manuel Osorio, comerciante de pescados.

Así mismo frente a estas inspecciones que se deben atender de manera frecuente, Julio Enrique Oliveros, otro comerciante de la plazoleta, agregó “Este tipo de inspecciones es importante llevarlas a cabo, no solo en temporadas altas como esta Semana Mayor o en junio, que es cuando ellos visitan y se apersonan de estas actividades, porque ahí es cuando se ven a las personalidades de la Salud Distrital, mientras tanto no se ven más. Creo que ese seguimiento debe ser más continuo y que estén pendientes de uno, porque aquí estamos desamparados de la Alcaldía, porque uno aquí no tiene respaldo de ellos para nada y así como ellos se apersonan de analizar el área, es necesario que estén pendientes de todo de manera regular”.

Desafíos y aspectos por mejorar

Si bien los comerciantes tienen en cuenta que hay varias falencias por mejorar, como son las campañas de publicidad para que más samarios y turistas visiten la plazoleta, pero también señalan la importancia de mejorar otros aspectos que terminan perjudicando sus ventas.

“Es bueno que empiecen mirar afuera, porque esa venta de carretillas nos perjudica bastante acá adentro. Ahí es donde veo que no hay ley, porque si lo hubiera, el mismo Alcalde viniera y se apersonara de eso recorriera el área de cómo está esto para poder despejar a esa gente que nos está haciendo mucho daño adentro. Por ese motivo la gente no entra a la plaza, y uno se ve perjudicando. Ellos no pagan impuesto, en cambio nosotros sí”, señaló Oliveros, haciendo referencia a la afluencia de comerciantes informales que se estacionando fuera de la Plazoleta para vender todo tipo de alimentos y pescados.

“Pienso que las ventas informales de afuera es un aspecto por mejorar son, porque los carretilleros invaden el espacio público, y eso nos afecta. Ellos venden el mismo precio al mayor al público, y eso no puede ocurrir. Ellos deben ser conscientes de que son mayoristas” comentó Osorio.

Se espera que las autoridades competentes puedan seguir implementando este seguimiento de control riguroso en la Plazoleta y ayudar a los comerciantes formales para superar los obstáculos que se tienen en este establecimiento del distrito que poco a poco se convierte en un atractivo para los samarios y turistas.