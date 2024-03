Autoridades esperan poner ‘tatequieto’ a turistas imprudentes en el Parque de los Nevados

Tolima

Las autoridades del Tolima y Caldas esperan controlar el masivo acceso de turistas al Parque Nacional Natural Los Nevados, que ha generado problemas de movilidad en la vía que une a Manizales con la población de Murillo y que ha causado un impacto negativo a este ecosistema.

Tras la realización de un Puesto de Mando Unificado con el Ministerio de Transporte, Policía Nacional, Invias y la Concesión Alternativas Viales, se acordó incrementar el número de uniformados en la región para evitar el estacionamiento de vehículos y que se ingrese a la zona protegida.

“El objetivo es evitar que se repitan los trancones y la congestión vehicular que se vivió el pasado puente festivo. Pedimos a los turistas no arrojar basuras, no abrazar los frailejones, no descender de los vehículos y no dañar ese ecosistema”, dijo Miguel Bermúdez, director operativo de Tránsito Departamental.

Las autoridades acordaron igualmente que se tendrá un punto de control especial en Villa María, Caldas, teniendo en cuenta que el mayor número de viajeros ingresa por el sector de Manizales.

En los últimos meses, el número de visitantes a esta zona entre los departamentos de Tolima y Caldas ha tenido un notable incremento tras la habilitación del tramo vial Cambao-Líbano-Murillo-Manizales y la cercanía con este ecosistema de Páramo que ha cautivado a los visitantes.