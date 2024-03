Angie Cepeda recibirá el Premio a la Trayectoria Internacional en el FICCI 63

Cartagena

En un día soleado en México, donde actualmente reside, Angie Cepeda encuentra su primer premio; un India Catalina como Mejor Actriz Revelación en 1994. Para ella, los reconocimientos son como vitamina para el cuerpo, alma y espíritu, porque la inspiran para continuar recorriendo y creando su propio camino como actriz, dando esos pasos que hoy la llevan a obtener,30 años después, el Premio a la Trayectoria Internacional.

Desde su infancia, Angie estuvo conectada con la creatividad. En el colegio, se destacaba por inventar coreografías y tomar el liderazgo en cada proyecto. Recuerda con cariño esos años, donde su espíritu soñador la llevaba a encerrarse en su cuarto después de ver una película, pasando horas disfrazándose y actuando como los personajes que acababa de presenciar en la pantalla.

Su camino en el cine comenzó con “La Maldición del Paraíso”(1992), pero fue “Ilona llega con la lluvia” (1996) de Sergio Cabrera la que la consolidó como actriz. En ese momento, Angie se enamoró por completo del cine, decidiendo que este sería su trayecto en la vida. Su participación en “Pantaleón y las visitadoras” (2000) )la llevó a alcanzar un reconocimiento internacional.

Angie Cepeda describe la actuación como un hermoso oficio que le ha permitido conocerse a sí misma en profundidad. Para ella, crear un personaje implica explorar desde lo más profundo de su ser hacia el exterior, descubriendo tanto lo bello como lo feo en todos los colores posibles.

“Cuando conocí a Víctor Mallarino, él me preguntó: “¿Tú quieres ser actriz?” Yo le dije: “Sí”. Él me respondió: “Entonces tienes que estudiar”. A mí esas palabras nunca se me olvidaron, además, yo en esa época estaba estudiando Mercadeo y Publicidad, entonces, comencé a tomar clases de actuación con Alfonso Ortiz”. Comenta Angie Cepeda sobre el comienzo de su vida artística.

Ejerció al principio de una manera talentosamente “empírica”, después, a los 23 años, decidió complementar su formación actoral estudiando en Los Ángeles, expandiendo su horizonte con nuevas perspectivas.

Además, destaca el valor del trabajo en equipo en la actuación, reconociendo que la colaboración es fundamental para el éxito en la industria del cine. Para Angie, la edición es como volver a escribir el guión, una etapa esencial en el proceso creativo que complementa su pasión.

De esta manera, por su influyente carrera Angie Cepeda será galardonada con el Premio Especial a la Trayectoria en la Industria Audiovisual por parte del FICCI dentro de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual en su versión 40. Siendo la segunda actriz en recibir dicho galardón, pues el año pasado Juana Acosta fue la homenajeada.

“El premio llega en un momento muy especial de mi vida, porque tuve que ver demasiado material de archivo de proyectos en los que participé, escenas en italiano, otras en portugues. Y me conmueve mucho que el reconocimiento sea por parte de mi país”. Comenta Cepeda, al preguntar sobre el premio y recordar que hace 30 años recibía su primer reconocimiento como actriz en los PIC.

Con su innegable talento, Angie no solo ha conquistado los corazones de millones de personas con sus interpretaciones en cine y televisión, sino también a través de la magia de la animación. En la exitosa película de Disney, “Encanto” (2021), donde presta su voz para darle vida al entrañable personaje de “Julieta”, la amorosa madre de “Mirabel”, “Luisa” e “Isabela”.

El primer país en el Antiguo Continente en abrirle las puertas fue España, en la película Oculto (2005) bajo la dirección de Antonio Hernández y con actores como Laia Marull y Leonardo Sbaraglia. La gratitud constante de Angie Cepeda con el país Ibérico, es su forma de honrarlo al poder participar en proyectos audiovisuales en los que recuerda con mucho amor a Vientos de Agua (2006) donde cumplió el sueño de ser dirigida por el director argentino Juan José Campanella.

Además, su viaje internacional comenzó con un triunfo notable en Italia, donde el filme “Il paradiso all’improvviso” del director Leonardo Pieraccioni se convirtió en la película italiana más taquillera de la temporada 2003 - 2004, y Angie Cepeda emergió como una estrella en ascenso en el panorama cinematográfico europeo.

Su actuación en en esta producción italiana, no solo fue elogiada por su encanto y gracia, sino también por su autenticidad. A la edad de 29 años, Angie, quien actualmente reside en México, fue comparada con la legendaria Sofía Loren por su belleza y sencillez, capturando los corazones de los espectadores italianos.

La historia detrás de su participación en la película es igualmente conmovedora. La oportunidad llegó en un momento difícil de su vida, debido a los problemas de salud de su madre, Angie encontró consuelo en el mundo del cine italiano, cuando aceptó el papel en la película de Pieraccioni, una comedia ligera y divertida, que resultó ser el ajuste perfecto para su talento.

Algunos de sus proyectos cinematográficos a nivel internacional son: “Dime lo que quieres” (2023); “Room 104″ (2019); “La semilla del silencio” (2015); “Wild Horses” (2015); “El elefante desaparecido” (2014); Heleno (2011); “Una hora más en Canarias” (2010); El mal ajeno (2010); “El amor en los tiempos del cólera “(2007); “El muerto” (2005); “Oculto” (2005); “Love for rent” (2003); Samy y yo (2003)), entre otros.

