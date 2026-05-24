Juegos Corregimentales 2026 fueron inaugurados en La Boquilla

Con una emotiva ceremonia cargada de identidad cultural, integración comunitaria y espíritu deportivo, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), inauguró oficialmente los Juegos Corregimentales 2026, el evento insignia del deporte social comunitario en las zonas rurales e insulares del Distrito.

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El estadio de sóftbol Adán Pereira, en el corregimiento de La Boquilla, fue el escenario donde más de 3.200 deportistas provenientes de 28 corregimientos, veredas y comunidades insulares se reunieron para dar inicio a una nueva edición de estas tradicionales justas deportivas, consideradas símbolo de unión, convivencia y desarrollo social y cultural en Cartagena.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el director general del IDER, Campo Elías Therán Humánez; el director de Fomento Deportivo, Giovanni Carrasquilla; Jose Guillermo Torres, líder del Observatorio de ciencias aplicadas al deporte y la recreación del IDER, y representantes de las comunidades rurales y veredales del Distrito.

Uno de los momentos más representativos de la jornada fue el desfile inaugural de las delegaciones participantes, acompañado por la banda de la Institución Etnoeducativa de La Boquilla, integrada por cerca de 60 estudiantes, quienes con música, ritmo y entusiasmo llenaron de color el inicio de la gran fiesta deportiva corregimental.

Durante el acto protocolario, el director del IDER, Campo Elías Therán, destacó que los Juegos Corregimentales representan mucho más que competencias deportivas, al convertirse en escenarios de inclusión, participación y fortalecimiento comunitario.

“El deporte tiene la capacidad de unir comunidades, transformar territorios y generar oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Estos juegos son una muestra de cómo el deporte también es cultura, identidad y tejido social para las comunidades rurales e insulares de Cartagena”, expresó el funcionario.

Los Juegos Corregimentales nacieron en 1994 bajo el nombre de Juegos Deportivos Distritales de Campesinos y Pescadores, como una estrategia para descentralizar el deporte y llevar oportunidades recreativas a las comunidades históricamente apartadas de la ciudad. Posteriormente, en 1998, adoptaron oficialmente el nombre de Juegos Corregimentales, consolidándose con el paso de los años como uno de los procesos de deporte social comunitario más importantes del país.

A lo largo de más de tres décadas, estas justas han permitido fortalecer el tejido social de los corregimientos, promover estilos de vida saludables y abrir espacios de participación para miles de niños, jóvenes y adultos que encuentran en el deporte una herramienta de crecimiento personal y comunitario.

Además del componente competitivo, los Juegos Corregimentales también representan una expresión cultural de los territorios. Cada desfile, cada delegación y cada disciplina reflejan las tradiciones, la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades rurales e insulares de Cartagena, donde el deporte continúa siendo un punto de encuentro entre generaciones.

La edición 2026 contará con competencias en disciplinas como atletismo, béisbol, canotaje, fútbol, sóftbol, las cuales se desarrollarán durante los próximos meses en distintos escenarios deportivos de los corregimientos participantes.

La ceremonia inaugural también incluyó homenajes especiales a gestores históricos de estas justas deportivas, el encendido del fuego deportivo y la promesa de juego limpio por parte de deportistas y jueces participantes, en medio de un ambiente familiar y de sana convivencia.

El cierre de la jornada estuvo acompañado por la presentación musical de DJ Darwin y del reconocido DJ Dever, quienes le pusieron ritmo y alegría a una inauguración que ratificó el valor del deporte como motor de integración social y cultural en Cartagena.

Con los Juegos Corregimentales 2026, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IDER continúan reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del deporte social comunitario, impulsando espacios que promueven oportunidades, inclusión y transformación positiva para las comunidades rurales e insulares del Distrito.