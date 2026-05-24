Cristian Cáceres: su labor en la Cuadrilla del Alcalde, madrugadas para cuidar a Cartagena

Desde antes de que amanezca en Cartagena, un grupo importante de trabajadores de la Alcaldía Mayor de Cartagena sale a las calles para cuidar la ciudad. Son hombres y mujeres que hacen parte de La Cuadrilla del Alcalde, estrategia liderada por el alcalde Dumek Turbay Paz que diariamente trabaja en la limpieza, recuperación y mantenimiento de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad. Cristian es uno de ellos.

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Hay personas que nacen en un barrio y simplemente viven en él. Y hay otras que lo cargan, lo defienden y lo representan sin que nadie se los pida. Cristian es de las segundas.

Tiene 30 años, un bebé de 3 meses, una casa en construcción y una vida que ha aprendido a sostenerse con lo que hay.

Hace 2 años entró a La Cuadrilla del Alcalde, uno de los equipos de trabajo de la Administración distrital que sostiene la ciudad desde adentro, sin aplausos y muchas veces sin cámaras. Desde entonces, su jornada empieza antes de que la ciudad despierte, antes de que el sol termine de acomodarse sobre Cartagena.

La alarma suena a las 4:00 a.m. La pospone cada cinco minutos. A las 5:00 a.m. se levanta, se baña y se dirige hacia el Coliseo Bernardo Caraballo para cumplir con su trabajo.

Más de 100 trabajadores se forman antes de salir a sus rutas. Hacen una oración a Dios, reciben las indicaciones del día y arrancan con su jornada.

A Cristian le toca el camión de recolección en la zona norte, Bocagrande y Centro Histórico. Todo lo que se ve, se recoge. Cuando hay eventos, son los primeros en entrar a limpiar y los últimos en salir.

Cuando hay agenda especial en el Palacio de la Aduana, llega antes de las 4:00 de la mañana para dejar impecable el camino hasta la Alcaldía. Así es su rutina todos los días, de lunes a viernes, semana tras semana.

Mientras Cartagena duerme, ellos ya están trabajando: son la Cuadrilla del Alcalde.

El agua y su labor social

Pero su día no termina ahí. Todos los días, desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., Cristian gestiona una motobomba para abastecer de agua a las casas de su barrio, Nariño, sector Lomas del Rosario.

“Me gusta ayudar a la comunidad”, expresa con orgullo.

Así es Cristian, ayudando con lo que tiene, sin esperar que las condiciones sean perfectas.

El líder social

Aparte de su trabajo en La Cuadrilla del Alcalde y de la gestión del agua en su comunidad, Cristian tiene otro oficio: ser líder social.

Gestiona sillas de ruedas, caminadores para adultos mayores, busca mesas para la señora que vende fritos, conecta a jóvenes con oportunidades de emprendimiento y es uno de los miembros más activos de la Junta de Acción Comunal de su barrio.

“Cuando uno es líder, se hace cargo de los problemas de la comunidad. La comunidad confía mucho en mí”, sostiene Cristian.

También hace contenido en Facebook desde hace cinco años. Humor, noticias del barrio e historias de la ciudad. Sus 33 mil seguidores reflejan el alcance que ha logrado desde su comunidad.

Su inspiración fue el fallecido periodista Campo Elías Terán, quien resolvía problemas en la emisora La Cariñosa y a quien Cristian escuchaba.

Su sueño

Cuando le preguntan qué quiere, Cristian no duda.

—Quiero ser primero concejal de Cartagena.

Quiere estudiar Administración Pública y llegar a ser alcalde de Cartagena.

Nació en la zona de Lo Amador. Creció en Lomas del Rosario. Limpia las calles de Bocagrande y del Centro Histórico. Construye su casa y cuida a su comunidad sin que nadie le pague por ello. Pero sus vecinos sí que se lo agradecen.

Y a las 4:00 de la mañana, cuando la alarma suena y la ciudad todavía duerme, Cristian se levanta… porque alguien tiene que hacerlo. Y él, como dice, siempre con amor por Cartagena.