Robert Mejía: “Para mí y para todos fue muy triste la salida de Dorlan”

Robert Mejía, volante de 23 años de Atlético Nacional, quien se ha ganado un puesto en el once titular del equipo verde de Antioquia y viene de darle el triunfo por la mínima diferencia ante Deportivo Pasto en la última fecha. Hablo en El Alargue de Caracol Radio sobre el difícil momento que vive el cuadro verdolaga, la salida de Dorlan Pabón y los próximos partidos en busca de la clasificación.

El triunfo ante Jaguares

“Sí, ya era justo y necesario, teníamos muchas fechas que no ganábamos, ya nos encontramos con el gol y con el triunfo, ahora pensar que tenemos un partido menos y vamos a terminar peleando la clasificación”.

Cortar la mala racha

“Sí, para todos, fue muy importante, recuperar la confianza y ahorita contra jaguares, estamos mentalizados en que tenemos que sacar los tres puntos”.

Su golazo contra el Pasto

“Siempre salgo con la mentalidad de poder hacer goles, no soy mucho de hacerlos, pero cuando los marco siempre son goles bonitos, siempre me quedo después de los entrenamientos para mejorar esa técnica al patear, así como se vio contra Águilas, también cuando estaba en el Once Caldas y en Turquía, muy contento porque se trabaja para poder aportarle a nacional”.

¿Cómo decidió rematar a puerta?

“Teníamos la posesión del balón, pero no estábamos siendo muy profundos, entonces en mi mente siempre paso que en cualquier momento si me llegaba el balón a zona 14, había que intentar patear porque teníamos la posesión, pero no las opciones. Entonces, cuando uno tiene mucho en balón y no encuentra la manera, la mejor opción es la media distancia”.

¿Cómo tomo el grupo la salida de Dorlan?

“Triste, para nosotros Dorlan en el equipo, era un líder, era una persona que siempre estaba ahí apoyando a los jóvenes, que dentro y fuera de la cancha era un apoyo, la salida fue muy triste, fue muy rápida. Lo bueno es que muchos jugadores como yo pudimos disfrutar de él y todo lo que tenía para dar”.

¿Cuál es la importancia de Bernardo Espinosa en el grupo?

“Bernardo es otro de los líderes que tenemos en el equipo, hemos aprendido mucho de él. Nos ha contado mucho de Europa, lo táctico, como jugaban allá, siempre está diciéndonos que mejorar y para nosotros es muy importante eso, tener esa clase de jugadores en el campo”.

¿Mucha diferencia en el estilo entre Bodmer y Repetto?

“Sí, todos los entrenadores tiene su estilo y su forma de trabajar, se nota el cambio, pero, pues no creo correcto hablar de las personas que ya no están. El profe desde que llego no ha impregnado mucho, sabe mucho, tiene mucha experiencia y cada día le aporta más al equipo y a los jóvenes”.

“Con el profe Bodmer trabajábamos cosas, con Reppetto trabajamos cosas diferentes, pero ambos son muy vuelos, obviamente siempre muy agradecidos con Bodmer, era una apersona leal a la institución, leal a los jugadores que tenía dentro del campo”, despejando cualquier duda sobre que los jugadores quisieran sacar al técnico bogotano.

Importancia de conseguir la victoria frente a Jaguares en la próxima fecha

“Va a ser un partido muy difícil porque jaguares también está en tema de descenso, están peleando las dos tablas, la salida del profe que por ahí he venido escuchando, será un partido interesante tanto para ellos como para nosotros”

“El profe nos ha dado mucha tranquilidad, trabajamos para salir a apretar al rival, intentar, meter intensidad para en el primer tiempo marcar gol”, concluyó el mediocampista verdolaga.