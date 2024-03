Proponen ‘vaca’ para solucionar problema de tarifas de energía en el Caribe

Colombia

En medio de la ‘vaca’ que se está adelantando en Antioquia para terminar las vías 4G de esa región, el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín propuso adelantar otra para solucionar el problema de las tarifas de energía en el Caribe colombiano.

“Como costeño pido una vaca para el tema de tarifas en la región Caribe, es que al presidente Petro se le olvidó la reunión de hace 15 días, senadora María José Pizarro. ¿Dónde está la reforma de servicios públicos? Y mi gente en la región Caribe pariendo para pagar una factura, dónde está la justicia social de Colombia si un estrato 1,2 y 3 paga 400.000 pesos de luz en este país”, aseguró el senador Gómez Amín durante la plenaria.

Y agregó: “yo le pido a Colombia que hagamos una vaca para la región Caribe (…) que solucione el tema de tarifas de energía de una vez por todas. Senador Name, senador Meisel, senadora Espinosa, los convoco a todos para aliviarle el bolsillo a la gente en la región Caribe de una vez por todas. En mi región la gente tiene que escoger entre comer y pagar la luz, la gente tiene que escoger entre pagar el colegio de sus hijos y pagar la luz. No más atropellos de este Gobierno con el tema de tarifas, no más promesas”.

El senador durante la sesión plenaria de este martes 26 de marzo destacó la vaca que están adelantando en Antioquia para culminar las vías 4G. “Qué orgullo ver a los paisas defender a su departamento, yo quiero ver a los costeños también defender a la región Caribe como los paisas defienden a Antioquia”.