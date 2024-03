Comercio se declara desprotegido en Chinácota

Cùcuta

Indignada se encuentra la comunidad del municipio de Chinácota como consecuencia de la ola de inseguridad que se registra en esa población turística.

El doble homicidio registrado durante el fin de semana donde fueron asesinados los esposos José Pérez y Gloria López ha causado estupor en la región.

Los comerciantes de este destino turístico advirtieron sobre las preocupaciones, temores y la problemática que se está generando allí por graves problemas de inseguridad.

Alberto Meneses vocero del sector dijo a Caracol Radio que “estamos muy preocupados, ya no es un ligar, seguro, tranquilo, todos estamos en riesgo, sentimos que no hay medidas, esos consejos de seguridad no arrojan resultados”.

Precisó que “en varias oportunidades se ha reclamado mayor presencia policial, mayor compromiso y no hay resultados”.