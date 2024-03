Abogado del Clan del Golfo se sumó a la polémica sobre la consignación del grupo a vías 4G

Antioquia

Ricardo Giraldo, abogado del grupo ilegal Clan del Golfo o como ellos se autodenominan, Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) se sumó a la polémica que ha generado la supuesta donación que los ilegales hicieron de 10 millones de pesos para la ‘vaca’ impulsada por el gobernador de Antioquia y la solicitud del presidente Gustavo Petro sobre que se suspenda esa colecta para evitar infiltraciones de ilegales.

El jurista opinó El jurista opinó en respuesta a la investigación ordenada por el mandatario nacional a el dinero donado, lo hizo mediante su red social X (antes Twitter) @RicardoGiraldo_ en ella le solicitó al mandatario nacional instalar la mesa de diálogo de paz con el grupo ilegal para saber la verdad de la consignación, esto escribió en uno de los partes del texto “instale la mesa de negociación y la verdad verdadera tendrá que salir a flote. O presidente ¿van a capturar 500 chivos expiatorios para decir que son los que consignaron y pertenece al EGC? Ustedes son muy hábiles como políticos, no desvíen lo verdaderamente importante de la vaca por las vías 4G”.

En otro aparte el abogado Giraldo dijo que el grupo ya aceptó el inició de un diálogo y cuando se esté hablando de verdad serán ellos los que confirmen o nieguen si se hizo o no la consignación “ahora bien, como no hago parte de aquel grupo armado, pues no puedo ni afirmar ni desmentir la tal consignación”.

El abogado también sembró la duda sobre la veracidad de que la plata fuera donada ya que asegura que el grupo aunque ilegal, es serio y no se presta para “semejante payasada ni para juegos políticos sucios y menos en detrimento de las comunidades que tanto dicen proteger” y preguntó al presidente “no le parece extraño que: ¿la supuesta consignación se haga en Turbo, con cédula de quien consigna y de 10 millones de pesos? ¿Quién iría hacer una consignación prestando su propia cédula, a nombre de ellos y fuera de eso en Turbo, que es el corazón de esta gente?

Esto pese a que el grupo ilegal sí público el comunicado en su redes sociales una de ellas Tiktok, en el que mostraba los recibos de la consignación, pero ahora ya no aparece dicho información.