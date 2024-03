Néstor Lorenzo: “Se ha trabajado en jugarle de igual a igual a cualquier selección”

La Selección Colombia logró un triunfo histórico ante España luego de imponerse por la mínima diferencia en el estadio Olímpico de Londres con la acrobática anotación de Daniel Muñoz luego de una gran jugada al contraataque. El equipo nacional logró su primera victoria frente a este rival y extendió a 20 el invicto desde la última vez que cayó ante Argentina en febrero del 2022.

Por su parte, bajo el mando de Néstor Lorenzo, el conjunto nacional acumuló 17 juegos sin conocer la derrota, con 12 triunfos y 5 empates que lo dejan con un porcentaje de rendimiento del 80%. Cuando se le preguntó por su aporte a la victoria desde lo táctico, le dio el reconocimiento de los jugadores.

“No les gané yo. Les ganó el equipo, les ganó Colombia, les ganaron los muchachos. Creo que se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonistas, de jugar contra cualquier Selección, de jugar igual a igual. A veces nos cuesta, hoy nos costó el primer tiempo, España nos dominó en esa parte. Creo que el equipo ha trabajado para salir de esas situaciones airoso para cambiar desde lo táctico y desde la actitud. De ser dominado, a dominar o a tener un mejor control del partido, esto es mérito de los muchachos”, manifestó en conferencia de prensa.

Autocrítica: “El primer tiempo no me gustó. Creo que estábamos llegando tarde a las presiones, y eso nos hacía perder la pelota, no era lo que habíamos planteado. Cambiamos incluso el sistema y siento que mejoramos el segundo tiempo, y bueno, gracias a Dios se vio que mejoramos en el segundo tiempo y pudimos ganar”.

Mejora en el segundo tiempo: “Estábamos perdiendo los duelos tanto por banda como por adentro, llegábamos tarde y dijimos “Si llegamos tarde vamos a vernos detrás de la pelota y España se verá más cómodo”. En el segundo tiempo presionamos mejor, la disposición en el campo fue otra, y pudimos hacer tres, cuatro pases después de recuperar la pelota, que era fundamental para no sufrir el partido”.

Elogios a James Rodríguez: “James es un gran jugador, es un jugador distinto, está buscando su mejor forma y pensamos que lo ideal era que le rinda al equipo en el segundo tiempo, lo hizo muy bien. Siento que ha demostrado que tiene mucho para dar en la Selección.

Los jugadores para Rumania: “Creo que pueden tener minutos los que necesitamos ver de cara a lo que se viene, la Copa América. Todavía no está decidido, vamos a ver cómo están, cómo terminaron, y siempre vamos a salir a ganar los partidos”.