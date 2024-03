Luis de la Fuente tras la caída contra Colombia: “James y Luis Díaz nos han hecho daño”

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, expresó sus sensaciones tras el resultado ante Colombia en el estadio Olímpico de Londres. España consiguió la segunda derrota en la era del entrenador nacido en Haro, España.

“James y Luis Díaz nos han hecho daño. El partido tenía un ritmo muy alto y Colombia ha explotado los espacios. Eso ha sido fundamental para entender el partido”, expresó el entrenador de 62 años en la rueda de prensa posterior al partido.

“No es agradable perder ningún partido. Habíamos perdido la costumbre de perder. Hoy teníamos un rival muy fuerte en frente y nos tenemos que quedar con las lecturas positivas. Ha sido una primera parte muy buena y hemos perdido el control en la segunda. Ahí hemos jugado más a los que a ellos les interesa. Nos han sacado del partido”, afirmó De la Fuente.

“Hemos afrontado el partido para ganar. No sabemos jugar a otra cosa que no sea a ganar. En ese primer tiempo hemos estado cerca de tener una ventaja en el marcador. En la segunda, el rival también juega. No ha faltado ambición ni ganas de competir. Ahora los jugadores están mal, porque no les gusta perder. Esto es bueno, tener un equipo con tantas ganas de ganar”.

De la Fuente se refirió sobre el debut de nuevos talentos con la selección absoluta, que representa un compromiso importante para cualquier jugador. “Los debuts no han sido de manera caprichosa, queríamos ver a esos jugadores en estos escenarios porque son nuestro futuro, para que cuando requiramos de ellos en junio estén preparados. No nos gusta perder, pero la lectura es positiva”.

Ahora España volverá a Madrid, donde se enfrentará el 26 de marzo en el Santiago Bernabéu a Brasil. Desde ya, el seleccionador piensa en el duelo ante el pentacampeón, el cual contará con el público a favor. “El martes será otro partido, estoy convencido”.