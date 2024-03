En Norte de Santander reclaman una planta de sacrificio para la porcicultura

Cúcuta

La comercialización de carne de cerdo empezó a tener auge en el departamento de Norte de Santander, esto produce una mayor demanda. Sin embargo, no hay un lugar apropiado para esta tarea.

Luis Lima, representante de la cooperativa de porcicultores de Norte de Santander (Cooporcinor), dijo que hay muchas limitantes en el proceso y que no hay una planta de sacrificio apropiada de grandes dimensiones para esta tarea. Destacó que hay solo una, que es pequeña, pero se requiere con urgencia una de mayores dimensiones.

Recalcó que a esto se suma la informalidad de este comercio “el tema es bastante particular porque la informalidad es dura, y mientras no exista un control total de las autoridades que tengan que ver con el control de la legalidad, sanitario y epidemiológico, esto no encontrará respuestas”.

Destacó que se deben endurecer las medidas para atender esta problemática debido a que es necesario cerrarle el paso a la ilegalidad.

Comentó también que “ya tenemos una planta pequeña donde se puede beneficiar a los animales, pero la gente por costumbre, inconsciencia, costos, prefiere no hacerlo. No hay cultura de legalidad”.

Además, que “es necesarios preguntarle a la gente si le están dando un trato adecuado para que este producto luego salga al consumo humano y revisar si nos dicen la verdad”.

Señaló que aun así es necesario crear una planta de beneficio que cumpla con todas las exigencias y los protocolos que se requiera para poder contar con una carne de buena presentación del consumo final que lleve la cadena de frío.

Concluyó que algunos dueños de plantas de sacrificio están con muchas limitaciones “los dueños no van a sacrificar un solo animal o dos animales. Si hay poco, el motor no dará para esto”.