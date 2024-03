Air Supply vuelve a Colombia

El icónico dúo australiano volverá a Bogotá el próximo 2 de abril con su gira The Lost In love Experience, dónde cantarán sus más grandes éxitos como Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love. Canciones que les abrieron paso al reconocimiento internacional y les permitieron ser uno de los grupos más destacados en la década de los 80′.

Heisel Mora, periodista de ‘A Vivir Que Son Dos Días’ estuvo conversando con los integrantes de Air Supply, quienes marcan su regreso por segunda vez en Colombia. Recordemos que la primera vez que estuvieron aquí fue en 1991, cuando realizaron cuatro conciertos al interior del país.

Escuche la entrevista completa para que se entere de más detalles sobre este gran evento.