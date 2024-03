“Quizás sea el hombre mas vilipendiado de la historia nacional”: presidente Petro

Colombia

Mediante su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la élite política y la oligarquía, desde su llegada al poder, se ha opuesto a la “promesa de cambio” con la que dice el presidente se hizo elegir.

“Es una élite de poder hereditaria que ha gobernado solo para sí misma y no ha sido capaz de construir una nación. La exclusión social y étnica ha sido su método y nos ha llevado al narcotráfico y la violencia”, comenzó diciendo el mandatario.

El presidente Gustavo Petro aseguró que “a esa élite u oligarquía en las elecciones del año 2022 le enviaron un mensaje: el pueblo quiere un cambio, no quiere más exclusión ni violencia contra él; y ya elegido quien te responde, para ser coherente con ese mandato, ha propuesto que se haga el cambio de manera concreta y tranquila, sin enemigos, pero sin titubeos: el cambio político, económico y social del país”.

Sin embargo, ahí es donde recrimina el jefe de Estado que “solo he recibido como respuesta insultos, groserías, engaños, bellaquería”. Y afirmó que “quizas sea el hombre más vilipendiado de la historia nacional. Mi pecado es no ser de la oligarquía y no querer serlo, y defender el interés de la clase trabajadora, de las juventudes, de la mujer, de indígenas y negros y negras, los intereses del mundo popular”.

El pronunciamiento de Petro se dio en respuesta a un trino de Daniel Gómez Gaviria, exfuncionario del Departamento Nacional de Planeación durante el Gobierno Duque, quien le cuestionaba al presidente, según considera, “la búsqueda permanente de enemigos: la tecnocracia, el neoliberalismo, la oligarquía, el Congreso, los partidos, la Federación de Cafeteros, los empresarios, las reglas presupuestales, la misma Constitución”.