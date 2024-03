Madre denuncia supuesta negligencia de la clínica Somer con su hija

Rionegro, Antioquia

Laureth Valderrama Pérez denunció ante la fiscalía y de manera pública a través de sus redes sociales a la clínica Somer de Rionegro por presunta negligencia en la atención a su hija, una menor de un año y seis meses que fue trasladada de urgencia a dicha clínica desde Cartagena, su lugar de residencia, para la realización de una Oxigenación por Membrana Extracorpórea o ECMO, por sus siglas en inglés, para atender una falla en los órganos internos que sufrió la menor. Esto se hace para que la respiración y circulación de la sangre lo realice una máquina, y los órganos afectados no tengan que hacer estos deberes.

La madre le contó a Caracol Radio que, esta situación, la cual hoy denuncia, ocurrió hace cerca de un mes. Relató que cuando estaba en la mencionada clínica antioqueña, se encontraba en el baño y cuando regresó a la Unidad de Cuidad Intensivo en donde se recuperaba la niña de las operaciones producto de la ECMO realizada, se encontró con la menor sin signos vitales, asegura que ella estaba en compañía de una terapeuta respiratoria que supuestamente hizo caso omiso a esta situación, estas son sus palabras:

“Tan pronto yo salgo de la ducha, lo primero que hago es abrir la puerta y asomarme para ver cómo estaba ella y es cuando me doy cuenta que estaba con una terapeuta respiratoria dentro de la habitación. Me iba a maquillar cuando me doy cuenta que se me había quedado algo en la habitación y salgo a buscarlo. Cuando entro a la habitación veo a la niña sin signos vitales y yo le pregunto a la terapeuta que estaba ahí que qué le había pasado a la niña porque estaba así y me dice, no mamá, no te preocupes, que la niña está bien. Y yo le digo, no, la niña no está bien, mírala cómo está, no respira, está paliza. Al ver que la niña pues no responde, es cuando yo salgo corriendo a buscar ayuda de los pediatras. Gracias a Dios en casi dos minutos la reanimaron”.

Producto de este hecho, la madre explicó que la ausencia de oxígeno en el cerebro de la menor provocó dos lesiones cerebrales y el riesgo de parálisis cerebral y ceguera. Agregó que también vivió un segundo episodio donde percibió presunta negligencia por parte del hospital, cuando encontró a su hija con el oxigeno desconectado de su cuerpo:

“Voy entrando a la habitación cuando me di cuenta que la niña está completamente morada. Estaba sola en esta ocasión y la saturación la tenía en 34%. O sea, estaba a punto de volver a tener otro paro cardiorrespiratorio como el anterior. Bueno, inmediatamente pues le coloco de nuevo el ambu. Ya yo me lleno de tanto coraje y es cuando yo decido hacer la denuncia pública. Porque yo digo ya, o sea, que pasen dos veces ya es una cosa extrema. Aparte de que yo me di cuenta que ella tenía el oxígeno desconectado”.

La Clínica Somer de Rionegro hizo público un comunicado con respecto a la denuncia de la señora Laureth Valderrama, donde indicó que “no se han escatimado procedimientos, ni recursos, para lograr la recuperación de la pequeña”. También aclaró que “debido a la alta gravedad de las enfermedades de los pacientes que son recibidos, pueden ocurrir múltiples complicaciones en el proceso, como puede ser un paro cardiorrespiratorio”.

También se lee en el comunicado que desde la clínica entienden la angustia de Laureth, mamá de la menor, por eso están prestos a atender cualquier requerimiento; sin embargo, declaran tener la tranquilidad de haber realizado todo lo que está a su alcance para dar una atención integral a la pequeña. Actualmente, la menor sigue recibiendo cuidado en la misma clínica.

Finalmente, el caso está en manos de las autoridades, quienes tendrán la última palabra sobre los presuntos hechos de negligencia que alega esta madre en el oriente del departamento de los cuales se defiende el centro médico.