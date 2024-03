AngloGold Ashanti insiste en el proyecto minero de Jericó pese a la oposición

Jericó, Antioquia

Caracol Radio hizo parte del recorrido a medios de comunicación en las instalaciones del proyecto de extracción minera Quebradona en zona rural del municipio de Jericó, suroeste antioqueño, propiedad de AngloGold Ashanti, una empresa de minería multinacional de Sudáfrica que constató a través de un estudio de 16 años que en una de las montañas que tiene el municipio hay una beta que permitiría extraer 4 millones de toneladas de cobre luego de ser refinado.

En el 2021, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, archivó el trámite para la autorización del proyecto de minería por falta de información. Ashanti informó que se trabaja para presentar otro informe que reactive el caso. Además de eso, reportan que han enfrentado gran oposición en el municipio por defensores del medio ambiente y personas que dicen que la minería a gran escala traería degradación al pueblo.

Caracol Radio contactó a Fernando Jaramillo, educador y coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, quien expuso su oposición a este proyecto: “Esto significaría afectar directamente una montaña que es una estrella hídrica donde están los nacimientos de agua que abastecen acueductos veredales y comunitarios. No hay un solo pueblo minero colombiano el cual tenga un nivel de vida aceptable y el sureste antioqueño y en particular Jericó tienen un nivel de vida bastante aceptable que no entendemos porque tendríamos que sacrificar una forma de vida de paz, de agricultura, de trabajo”.

Frente a esto, los geólogos de la empresa señalaron que en los lugares donde se harán las excavaciones, la roca es muy poco porosa, lo que impide la existencia de acuíferos que se verían afectados por las obras. Según informaron, es el resultado del estudio de los núcleos, que son el material de más de 300 perforaciones para el estudio de la zona. Habla Milton Rodríguez, geólogo del proyecto Quebradona, sobre los núcleos como soporte del proyecto: “Todos estos núcleos son el testigo y son la evidencia clara de lo que nosotros queremos soportar. Por ejemplo, llega la ANLA y nos dice que queremos ver tal pozo para verificar que lo que ustedes están diciendo, acá en este pozo, nos dijeron que es un pozo muy impermeable. Quiero ver ese pozo. Pues venimos, mostramos la caja, esta es la hoja de vida del proyecto”.

Con respecto a la supuesta degradación que traería la minería al municipio, desde la minera africana se avisó que, si el proyecto se implementa, tendrán fuertes restricciones para los trabajadores de la mina, de los cuales dijo que serían contratados de pueblos de la subregión. Janeth Chaura, integrante del área de relacionamiento comunitario de AngloGold, habló sobre la inversión social que realizó la empresa en el municipio el año pasado: “Año tras año nosotros hacemos estas inversiones y en el año 2023 es importante también considerar que hubo una inversión de 5 mil millones de pesos aproximadamente en los programas sociales que hacemos en el territorio, no solamente en Jericó, también lo hacemos en Fredonia, lo hacemos en La Pintada. Estos programas sociales, pues en esas líneas de educación, cultura, deporte, fortalecimiento comunitario, de proyectos productivos”.

Chaura también se refirió a la querella interpuesta a habitantes de la vereda La Soledad en Jericó por el desmonte de una plataforma de perforación para estudio del suelo en el 2022: “Ya teníamos como todo listo, teníamos el permiso, se instaló la plataforma para continuar en el grupo específicamente de contradicción al proyecto como estábamos ubicados en La Soledad, entonces llegó un momento en que ellos ya dijeron no permitimos que se desarrolle esto e ingresaron sin autorización del propietario, sin autorización de nosotros pues que teníamos la servidumbre de minera allí ingresaron al predio y lo que hicieron fue desinstalar toda la plataforma”. Agregó que el inspector de policía se reunió con estas personas, en las que supuestamente recaerá una sanción económica.

Finalmente, desde el proyecto Quebradona se hizo un llamado al diálogo conciliatorio con la oposición, la cual se proclama como la defensora del ambiente y las tradiciones del municipio y la subregión, donde, insisten, es de vocación agrícola.