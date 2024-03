¿Por qué siguen las agresiones entre conductores de Uber y taxistas en Armenia?

Armenia

Jornada de protestas, agresiones, plantones y movilizaciones se vivieron ayer en Armenia entre conductores de taxis y de las denominadas plataformas o Uber que prestan el servicio en el aeropuerto internacional el Edén.

Los conductores de ambos servicios se enfrentaron física y verbalmente ante el reclamo por la prestación del servicio, lo que derivó además en bloqueos en las glorietas del club campestre, malibú y el sector del pórtico, hasta el momento no hay reporte oficial, pero este problema se viene presentando desde el año pasado y no se ve solución por parte de las autoridades.

Este un problema que viene hace rato creciendo que se viene evidenciando y que no hay solución sobre la situación y ese el reclamo de unos y otros por el trabajo los taxistas dentro de su formalidad y demás irregularidad y los conductores de estas plataformas pues que también es una forma de trabajar

Juan Carlos García de la Asociación de transportadores

Desde la Asociación de transportadores del Quindío rechazamos profundamente las agresiones constantes que han tenido los conductores de taxis del aeropuerto de Armenia el tema se ha salido de todo contexto, lastimosamente los señores de la informalidad que mal llamado Uber, ya han pasado de amenazas verbales a amenazas con armas a amenazar a los taxistas que les van a llegar hasta la casa, yo creo que ese tema se ha salido todo contexto, hay un grupo muy muy intimidante en varios sitios muy significativos y especialmente desde el aeropuerto donde lastimosamente a los taxistas de Armenia lo están amenazando de una forma muy recurrente e inclusive la han intentado bajarlos usuarios de los taxis.

Yo creo que en esto ya las autoridades del caso tienen que tomar medidas correctivas y de investigación que solicitamos desde hace mucho rato y pues se ha apoyado en las circunstancia, pero creo que se ha quedado corta las medidas que se han tomado así que total rechazo cualquier agresión ya sea de una parte u otra que se presente en las calles y carreteras de Armenia y del departamento del Quindío y lo principal es son los usuarios, así que un llamado muy respetuoso tanto la policía como el organismo de tránsito para que tomen medidas

Fabián Ramírez conductor de plataformas digitales

En realidad el problema empezó desde por la mañana tipo creo que siete y media 8 de la mañana cuando uno está asistas en el aeropuerto siguieron a un compañero de Uber y hacia la vía del caimo, creo que eran tres taxistas encerraron al compañero de Uber bajándole el servicio del vehículo y pues lo agredieron físicamente y le dañaron el carro, entonces la pelea empezó ahí, pues se llegó a un acuerdo y llegaron al aeropuerto, hubieron alegatos taxistas armados con piedras y palos y pero bueno, la vaina calmó ahí por la mañana ya todo quedó en calma y todo el mundo se va a trabajar en el día como tipo 8 y algo de la noche, 8:30 de la noche nuevamente los taxistas agreden en el aeropuerto El Edén agreden a un compañero lo golpearon y pues lo encerraron, entonces él pidió apoyo y efectivamente, pues el apoyo le llegó, le llegó y entonces ya los Uber, pues fueron bajando más y más a no dejar salir los taxistas, pues para poder llegar a un diálogo.

Me parece que el extranjero el turista tenga que venir a acá esta ciudad que quiere venir a conocer a pasear al Eje Cafetero y tenga que ver pues estas peleas y estos espectáculos los taxistas te encierran en cualquier parte, te ponen carros en contravía, se vienen un poco y cuando ven al conductor de Uber, que está solo te vienen un poco y ellos le obligan a bajar a uno el pasajero. Lo atacan le dañan el carro ya hubo una ocasión donde un conductor de un taxista, le pinchó las llantas a un conductor de Uber a otro le puñalearon el capó a otro le dañaron una farola con un palo y sí la pelea, pues viene hace mucho tiempo, pero ayer pues mire fue como como la tapa de todo esto. Bueno, nos ha manifestado que son 2.355 conductores de estas plataformas digitales en el departamento del Quindío y que, pues también son varias las familias que dependen de ellos, sí, por eso es que digo que es que no se puede tolerar nada de ningún lado ni de allá de los taxistas, ni de acá de los conductores de las plataformas

Daniel Jaime castaño, secretario de Tránsito de Armenia, Setta

Es importante pues aclarar en ese tema nosotros hemos estado haciendo un control frente al transporte informal y se inician los procesos administrativos lo que tiene que ver con la infracción de tránsito la imposición de comparendo la inmovilización de los vehículos y estamos ya también iniciando procesos para suspender o cancelar licencias de conducción en los casos que aplique cuando hay este tipo de confrontaciones obviamente acudimos a la policía porque pues los agentes de tránsito no son autoridad para intervenir ya en estas agresiones y hemos estado trabajando pues de la mano con policía incluso con ejército con la Secretaría de Gobierno para poder contrarrestar esta problemática.

Siempre vamos a rechazar ese tipo de actos, vamos a rechazar obviamente la violencia y hacemos un llamado para que se haga el cumplimiento por parte de estas personas de la normatividad y que entendamos de que no pueden ofrecer un transporte informal ellos no son empresa de transporte público, no pueden estar ofreciendo servicio de transporte ni en el terminal, ni en el aeropuerto ni ningún lugar de Armenia ni del país, porque esto no está autorizado.