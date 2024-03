Motociclistas de Neiva en desacuerdos con medidas municipales

Neiva

El NO parrillero en el microcentro en la ciudad, los operativos viales por parte d guardas de movilidad y los constantes señalamientos de las autoridades para que respeten las señales semafóricas, son entre otras las inconformidades del gremio de moteros de la capital.

Esta situación los ha llevado a que los mas de 2000 motociclistas que se sienten afectados están dispuestos a realizar marchas y protestas, para que los dejen tener libre movilización dentro de la ciudad.

Para Andrés Martínez veedor, de la ciudad confirmo que “la marcha que haremos durante los siguientes meses, serán de manera pacífica, controlada, lo único que se busca es que nos dejen movilizarnos en los vehículos de nuestra propiedad”.

Por su parte la propia secretaria de movilidad Edna Jhoana Cruz, afirmo que “no se trata de persecución contra los motociclistas, no se trata de realizar comparendos, no queremos afectar al dueño de estos vehículos, solo se busca el bienestar del individuo”.

De esta manera, se buscará llegar a diálogos y concertaciones, entre la administración local y el gremio de motociclistas.