Esperamos que Consejo de Estado haga justicia: Abogado que demandó la elección de Krasnov

Tunja

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Marco Antonio Palma dijo que espera que el Consejo de Estado les dé la razón al resolver la apelación de la demanda de nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov que fue rechazada por el magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Luis Ernesto Arciniegas.

Hizo un recuento el abogado de lo que él ha calificado como viacrucis y violación permanente del debido proceso por parte del magistrado Arciniegas, calificó como, “demasiado preocupado con las circunstancias que se han venido presentando con el trámite de la demanda”.

Dijo que abogado que, “el procedimiento lo indica, esta clase de apelaciones serán resueltas por el superior jerárquico y en este caso es el Consejo de Estado y considero que en este caso existen más posibilidades en derecho que se falle y se revoque el Auto por el cual se rechaza la demanda”.

También se refirió al escándalo que salpica al magistrado a cargo del caso. “De igual manera ponemos en la palestra pública y en la palestra judicial lo último que ha ocurrido las denuncias del periodista Yohir Akerman que nos sorprendió a todos, desconocíamos que se estuviese presentando que la mamá de la hija del magistrado del Tribunal había sido contratada el 7 de febrero en la alcaldía de Tunja, circunstancia que, desde todo punto de vista, así no esté reglada dentro de la normatividad, considero que moral y éticamente debió declararse impedido”.

¿Qué viene tras la apelación?

El abogado Marco Antonio Palma contó lo que sigue en el proceso. “El Consejo de Estado tiene dos meses para pronunciarse en segunda instancia y resolver el recurso de apelación del rechazo de la demanda, pero indicó que debido a que el tema es de interés general se podría reducir a 20 días”.

Aseguró que de forma paralela están tramitando una acción de tutela. “Nosotros también dentro de la apelación como de una tutela que tenemos paralela, estamos a la expectativa y estamos indicando que actualmente no existen garantías procesales para que continúe dicho proceso en este tribunal porque el ultimo Auto que fue proferido fue de la Sala Plena y si vemos que se están presentando estas circunstancias consideramos que no tenemos garantías, y estaremos solicitando que una vez sea resuelto el recurso de apelación este proceso salga de conocimiento de este tribunal, haciendo referencia al Tribunal Administrativo de Boyacá, y sea asumido por el Consejo de Estado o por un tribunal anexo que pueda darnos las garantías pertinentes para que este fallo sea en derecho y no por vías de hecho”.