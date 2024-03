Colegios en Cúcuta retomaron labores educativas sin contratiempo

Cúcuta

Este jueves regresaron a clase al menos 127.000 estudiantes en 58 instituciones educativas. El colegio Simón Bolívar es una de ellas en donde más de 22.000 menores volvieron a sus jornadas escolares.

Jesús Maldonado rector de esta institución le dijo a Caracol Radio que era necesario el retorno a las instituciones debido a las dificultades que podrían enfrentar los estudiantes ante el retraso en el proceso educativo.

“La pandemia nos enseñó a través de la virtualidad que podíamos tener un plan B para poder respaldar las actividades académicas sin que esto afectará los procesos, eso fue lo que hicimos aquí”.

El plan de alimentación escolar es uno de los procesos que también se reactiva por lo que se proyectó un plan especial para que no se perdiera los alimentos que habían sido destinados para estos días en los que no se registraron clases. Frente a esto no se realizó la expedición de esta comida.

Destacó que “los padres están muy contentos, recuerde que ellos son los que más tienen dificultades porque no tienen muchas veces donde dejar a sus hijos y esos son problemas muy grandes para ellos”.

Por otro lado, algunas instituciones de carácter privado han anunciado que se tomarán acciones judiciales por las repercusiones que esto tuvo materia económica.