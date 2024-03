Secretario de la Alcaldía de Ibagué afirma ser víctima del proceso de Juegos Nacionales

Ibagué

El secretario General de la Alcaldía de Ibagué, Óscar Berbeo, mencionado en el desfalco de los Juegos Nacionales, confirmó que sí tuvo una relación comercial con alias ´El Chatarrero´, negocio en el que perdió una cantidad importante de dinero.

Berbeo en diálogo con Caracol Radio se declaró víctima de este proceso debido a que en el 2015 le vendió a uno de los cerebros del entramado de corrupción unos equipos para la producción de concreto, por cerca de $2.200 millones, de los que solo le pagaron una parte, dinero que, según el hoy funcionario, llegó a sus cuentas producto del negocio, situación que tiene claro la Fiscalía.

“Son hechos que se conocen desde el año 2015 y que yo mismo los he afirmado y los he ratifico, si tuve una relación comercial contractual con el señor Jorge Alexander Pérez, yo a él no le vendí una empresa, le vendí fue unos equipos de construcción para la producción de concreto, se los entregué instalados, luego los trasladó a otros puntos, él hizo unos abonos, pero no me canceló el resto de la deuda, llevo 10 años lidiando con esa cadena de deudas que me generó ese negocio incumplido por parte del señor”, aseguró Berbeo,

El secretario General de la Alcaldía, afirmó que todo lo que sucedió se lo ha explicado a la Fiscalía en entrevista en el proceso contra alias Chatarrero, situación que está demostrado en que nunca se le ha abierto un proceso.

“Yo no sé, si los abonos que él hizo, cuál fue la fuente de financiación que utilizó y no tengo porque saberlo, esa es una labor de los organismos de investigación y creo que la han hecho, veo que han determinado que fueron recursos públicos que le habían dado para hacer una obra y los utilizó para comprar los equipos, qué cuando lo habló conmigo eran para la obra y luego terminó desarrollando una sociedad comercial”

Berbeo se declaró una víctima del ´Chatarrero “Me incumplió el negocio, me dañó mi vida empresarial y financiera, llevo diez años cancelando todos esos créditos porque él nunca cumplió, todos los equipos eran de buena procedencia, así como también se los entregué”

Además, sostuvo que, como él, deben aparecer cerca de 47 empresarios de la ciudad que realizaron negocios con Jorge Alexander Pérez, pero que al final a todo los tumbó.

“Algunos medios de comunicación hace unos años sacaron la lista de los 47 comerciantes de la ciudad de Ibagué que fuimos afectados por el incumplimiento de pago de este señor, proveedores de equipos, mano de obra y otras cosas que no pagó”.

Berbeo ratificó que contra él no hay ningún proceso abierto, no ha existido audiencia de imputación y muchos menos está en curso un llamado a juicio porque no existe proceso alguno.

“Se ha vuelto esto un dolor de cabeza, si yo hubiera sabido que ese negocio era para este daño financiero y reputacional hubiera querido mejor no conocerlo, él llegó a mi planta a cotizar el concreto y mire todo lo que ha pasado, cada vez que le hacen una audiencia estoy inmerso en escándalos mediáticos”, puntualizó.

Dato: El secretario General de la Alcaldía de Ibagué afirmó que en su momento tuvo que recurrir a un proceso judicial en el que logró embargarle los equipos vendidos, pero al final alias ´El Chatarrero´ sacó los equipos de la ciudad, lo que conllevó a que perdiera todo.