Renunció secretario de la Alcaldía de Ibagué mencionado en caso de Juegos Nacionales

Ibagué

Caracol Radio conoció que en la tarde del miércoles renunció al cargo de secretario General de la Alcaldía de Ibagué, Óscar Alexander Berbeo, quien esta semana resultó mencionado en el escrito de acusación con el que la Fiscalía llevará a juicio a 5 excontratista de los Juegos Nacionales Tolima 2015.

Berbeo presentó ante la alcaldesa, Johana Aranda, la carta de dimisión al cargo que desempeñaba desde el pasado primero de enero con el argumento de tener algunos problemas personales.

En un articulo titulado (Secretario General de la alcaldía de Ibagué salpicado en desfalco a los Juegos Nacionales), Caracol Radio dio a conocer algunos apartes de la investigación contra Jorge Alexander Pérez alias ´El Chatarrero´, persona con la que Berbeo realizó un negocio hace 9 años.

Según la revelación, recursos del anticipo del contrato de construcción de un escenario deportivo en Ibagué en el año 2015 fueron a parar a una cuenta de propiedad de Berbeo.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio, el funcionario explicó que en su momento que los dineros eran producto de la venta de una maquinara a Jorge Alexander Pérez, alias el Chatarrero, uno de los cerebros del entramado de corrupción.

“Son hechos que se conocen desde el año 2015 y que yo mismo los he afirmado y los he ratifico, si tuve una relación comercial contractual con el señor Jorge Alexander Pérez, yo a él no le vendí una empresa, le vendí fue unos equipos de construcción para la producción de concreto, se los entregué instalados, luego los trasladó a otros puntos, él hizo unos abonos, pero no me canceló el resto de la deuda, llevo 10 años lidiando con esa cadena de deudas que me generó ese negocio incumplido por parte del señor”, aseguró Berbeo,

¿Qué dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda?

“Pasa su carta de renuncia, creo que ha sido consecuente con el deseo que a esta administración le vaya bien, toda mi gratitud a Óscar Berbeo que nos acompañó desde campaña, hoy se aparta a poder enfrentar temas personales pero toda gratitud para él”, dijo Aranda.

¿Algún motivo en especial la renuncia?

“Hay una situación personal que tiene que resolver esa es la decisión que se ha tomado, pero desde aquí también manifestarles que somos muy gratos con todos los funcionarios que nos han apoyado y que estoy segura de que lo han hecho de la mejor manera”, aseguró.

Finalmente, Aranda, sostuvo que, Berbeo estará en el cargo hasta el primero de abril, por ahora no se tiene una hoja de vida para llegar a la Secretaría General de la Alcaldía de Ibagué.

Dato: el saliente secretario General de la Alcaldía, afirmó que todo lo que sucedió se lo ha explicado a la Fiscalía en entrevista en el proceso contra alias Chatarrero, situación que está demostrado en que nunca se le ha abierto un proceso.