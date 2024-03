No creo tesis de Vargas Lleras, eso es desconocer la astucia de Petro: Ex fiscal General

Una propuesta que ha sido tomada como polémica por gran parte del país es la del presidente Petro de plantear una constituyente. Lo anterior, debido a que con este tipo de mecanismos lo que se pretende es reformar una constitución y se generan cambios estructurales en la forma en la que se regula un país. La propuesta la realizó el presidente el pasado 15 de marzo y desde entonces ha tenido diferentes respuestas.

Para el jefe de estado, con la constituyente se abriría el espacio para que mecanismos relacionados con los Acuerdos de Paz, el cambio climático, la justicia, la lucha contra la violencia y más sean tenidos en cuenta en la Constitución y se puedan cumplir las diferentes metas de Estado y de Gobierno.

En concreto, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una asamblea constituyente “es un organismo colegiado que tiene como función reformar o redactar la Constitución. Se suele definir como la ‘reunión de personas, representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente’. En este entendido, la Asamblea Constituyente es un mecanismo participativo y democrático para la reforma total o parcial de la Constitución”.

Sin embargo, lo que se cuestiona al presidente desde un sector de la población es que las metas de Estado y de Gobierno relacionadas con los Acuerdos de Paz, el cambio climático, la justicia, y la lucha contra la violencia se han ido implementando, por lo que se señala que no habría necesidad de una constituyente. Adicionalmente, se cree que el mandatario buscaría generar una estrategia que le permita con la Constitución ser reelegido.

Recordemos que en el país la reelección está prohibida, porque en 2015 se aprobó un acto legislativo que modificó el propuesto y aprobado en 2004 por el expresidente Uribe, (con el que él logró la reelección). Es decir que, hasta 2015, los jefes de Estado podía lanzarse a las elecciones presidenciales para ser reelegidos.

Así lo explica el artículo 197 de 2015: “No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.

Vargas Lleras propone seguir con la idea del presidente:

Uno de los que se refirió a la propuesta fue el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha explicado que el país debería seguir con la idea del presidente, para demostrar qué tanto apoyo tiene el jefe de estado. Es decir, según Vargas Lleras, Petro no lograría contar con el apoyo suficiente.

Estas fueron las palabras de Vargas Lleras al señalar cuál sería el apoyo del presidente: “Apoyemos la Constituyente de Petro no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Tiene razón el presidente Petro, es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea.”

En esta medida, Vargas Lleras mencionó que es necesario que los ciudadanos se organicen para demostrar quién cuenta con la mayoría. “Millones de colombianos, hoy sumidos en la incertidumbre, se preguntan ¿Qué pueden hacer?, y yo les digo organicémonos. La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del “cambio”. Bienvenida la Constituyente, abrámosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante. Y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país”, agregó.

Mientras tanto, en Caracol Radio estuvo Alfonso Gómez Méndez, el ex fiscal General, conversando sobre la propuesta de una constituyente del presidente. Para el exfiscal es necesario poner en duda lo mencionado por Vargas Lleras.

En ese sentido, Gómez mencionó que se debe considerar qué tanto se debe seguir la idea del presidente sobre la constituyente. “El presidente de Petro es muy perspicaz. Yo no creo, por ejemplo, la tesis del doctor Germán Vargas Lleras, que dice que, ya que Petro sugiere esto, entonces ‘le cojamos la caña’ y que con sus propias herramientas se le puede revocar el mandato. Me parece que eso es desconocer un poco la astucia política del presidente Petro”

Ahora bien, el exfiscal señaló que el camino para modificar la constitución no es tan sencillo como se cree, pero que en el pasado ya ha ocurrido, por lo que es necesario analizar con detenimiento esta situación que plantea el presidente. Pese a lo que afirma el jefe de Estado de que se trataría de una “constituyente con los pueblos”