La respuesta del Presidente Petro al apoyo de Germán Vargas Lleras a una constituyente

Montería

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras insistió en que apoyaría una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Gobierno.

“Tomémosle la palabra al señor presidente y arranquemos a darle respaldo a una constituyente. A ver, midamos fuerzas. Es lo que yo creo conducente en este momento”, aseguró Germán Vargas Lleras en entrevista con Blu Radio.

“Tiene razón el presidente Petro, es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea”, agregó después desde su cuenta de X (antes Twitter).

También dijo que “la Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual ‘gobierno del cambio’”.

“Que no haya Constituyente no quiere decir que el gobierno de Petro no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Lo que sí tenemos claro, es que cada vez le importan menos las instituciones y el Estado de Derecho”, puntualizó el líder de Cambio Radical.

Desde Ayapel, Córdoba, en una nueva jornada de Gobierno con el Pueblo, el Jefe de Estado respondió a Vargas Lleras, argumentando que el poder constituyente no es un debate para medir fuerzas políticas.

“Se habla como si la constituyente fuera un diálogo o debate entre líderes políticos. No, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país, antes que nada es darle el poder a la población. No es al dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí”, expresó Petro.