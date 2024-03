Que se convoque y derrotémoslo en su Constituyente: Vargas Lleras sobre propuesta de Petro

Colombia

La propuesta de una Asamblea Constituyente que puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro sigue generando reacciones en sectores políticos. El líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, se mostró a favor de que se adelante para “así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del “cambio”.

“Apoyemos la Constituyente de Petro no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotemoslo en su constituyente”, señaló el exvicepresidente en su cuenta de X.

Agregó que “La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del “cambio”.

Planteó un consenso entre sectores políticos que permita sacar adelante la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente “y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país”.

Vargas Lleras, quien se ha opuesto a las reformas sociales del Gobierno, manifestó que el presidente Gustavo Petro tiene razón cuando señala que es importante que “el pueblo” decida, “pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la Primera Línea”.

Y añadió: “Que no haya Constituyente no quiere decir que el gobierno de Petro no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Lo que sí tenemos claro, es que cada vez le importan menos las instituciones y el Estado de Derecho”.