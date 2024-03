“El vehículo que más humea no es el que más contamina”: Fernando Villamizar.

Cúcuta

Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) han extremado las acciones para cumplir con la expedición técnico-mecánica en momentos donde las autoridades han responsabilizado al parque automotor de esta problemática ambiental.

Fernando Villamizar, gerente de uno de los CDA señaló que el proceso es muy importante porque las empresas donde se realiza este ejercicio deben contar con las medidas y equipos necesarios para esta tarea.

“Existen unos equipos dedicados a medir la expulsión de los gases de los vehículos, y estamos en la obligación de revisar que no existan goteo, pues esto también genera contaminación a las vertientes que caen a los ríos cuando llueve y ocasiona daños”.

Reveló algo más delicado, “tenemos una medio equivocación y es en cuanto a que el vehículo que más humea es el que más contamina, y no, ahí algo más grave y es más de fondo, que es lo que tienen que ver las autoridades y es que muchos de los vehículos así no estén humeando puede estar generando un mayor daño. Ese humo que no se ve es un monóxido, es el que más alto sube y que acaba con la capa de ozono y que termina permitiendo que se filtre los rayos ultravioleta”.

Destacó que es muy claro que hay zonas en la frontera donde hay mayores detonantes de la contaminación, pero se requiere revisar a fondo las industrias y empresas ilegales que no tienen los mecanismos exigidos.