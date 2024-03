A pérdidas trabajan arroceros de Campoalegre, Yaguará y Hobo

Neiva

Para los productores del cereal en esta región del país, no ha sido fácil por la época de sequia o temporada del Niño. La dificultad no es solo en lo climático también tiene que ver en lo económico que sembrar arroz no ha dejado ganancias significativas.

Según Martin Vargas productor del municipio de Campoalegre comento que “no sabemos que hacer, es complicada la situación, todo es incierto, no estamos irrigando los cultivos, el agua no alcanza para dar solución al cultivo, y los gobiernos no hacen nada para ayudarnos”

De las 16 mil hectáreas sembradas en el Huila, cerca de 800 a 1000 hectáreas, se encuentran a perdidas y de paso con deudas a los cultivadores de la zona. Desde luego solo se habla del área de Campoalegre-Huila.

Productores esperan, que lleguen rápidamente las lluvias, para poder salvar un poco las perdidas que han dejado los últimos meses.