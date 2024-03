Verónica Alcocer: "Yo no estoy pensando en lanzarme a la presidencia de la República"

La primera dama, Veronica Alcocer, aseguró que no tiene ningún interés de lanzarse a la presidencia de la República y desde el Atlántico invitó al país a la reconciliación.

Al tema se refirió durante la entrega de obras de mejoramiento de una escuela en una zona rural del departamento, donde Alcocer aseguró que recorre el país para ayudar a las comunidades y sin ningún otro interés.

“El motivo es ayudar a los demás como yo pueda. ¿Cómo puedo yo? Mirando que las cosas pasen, haciendo posible que las cosas pasen. Ni pretendo nada, no estoy pretendiendo nada, la gente se escala, no sé qué pasa pero la gente está escalando el tema de la ayuda, a si yo me voy a lanzar a la presidencia de la República, yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy pensando en ayudar a la gente, ayudar a los otros seres humanos”, dijo.

Además, manifestó que la obra del colegio, es muestra de la voluntad conjunta entre varios aliados, indistintamente del color político.

“Aquí se demostró que cuando hay voluntad y hay voluntad en cada parte, hay amor. Esas voluntades juntas, no somos del mismo color, ni de piel, ni político. Ese es el mensaje, a ver si logramos reconciliarnos. Cuando los seres humanos indistintamente de nuestro color político, de lo que pensemos de una religión, nos juntamos en una necesidad de amor, de dignificar al otro, salimos adelante”, sostuvo.

Alcocer lideró la entrega de las obras de mejoramiento de una sede de la Institución del corregimiento de San Juan de Tocagua, en el municipio de Luruaco, que beneficiará a más de 150 estudiantes.