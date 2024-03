Manzana 22, otra promesa incumplida a los vendedores informales en Bogotá

En el 2007 la Alcaldía de Bogotá prometió un Centro Comercial para máximo 270 vendedores informales a cambio de que suspendieran las ventas en el espacio público. Se aseguró, según el convenio 1725 del 2007, crear estrategias de compraventa para que pudieran formalizar su negocio y contar con un local en el nuevo edificio.

Convenio 1725 del 2007 Ampliar

Caracol Radio tiene en su poder el documento que detalla nueve fallidas licitaciones de lo que sería Manzana 22, un proyecto inmobiliario de más de veinte mil metros cuadrados, con tres pisos, que se ubicaría en el lote entre el parque Tercer Milenio y la estación de Transmilenio Avenida Jiménez en el Centro de Bogotá.

Esta construcción se planea como la renovación urbanística en lugares de deterioro de la capital. El centro comercial hace parte de una estrategia que la componen la creación de viviendas en barrio San Bernardo y de la Alcaldía de Mártires en la zona de ‘La L’.

“Ya vamos para 20 años y aquí hay mucha gente que ha muerto, otros se han enfermado. Tengo 67 años y aún seguimos en la espera”, cuenta Jorge Zambrano, vendedor que no ve a futuro cercano la construcción ni su posterior formalización. De los 270 vendedores que se comprometieron a dejar las calles para formalizarse en el 2007, hoy quedan 136.

Además, los comerciantes no saben si podrán comprar un local propio cuando se construya la edificación, pues en la socialización y la publicación final de la quinta modificación del convenio firmado, se le quitó la obligación al Distrito de “estructurar financieramente las alternativas de compraventa de espacios comerciales”, y en lugar de eso, solo se les recomendará esquemas de financiación.

Documento suministrado por los vendedores informales que se compartió durante la socialización de la quinta modificación al convenio 1725 del 2007 Ampliar

Documento publicado de la quinta modificación al convenio 1725 de 2007 Ampliar

De los 9 procesos licitatorios, 8 se han declarado desiertos no se han llevado a cabo porque no se alcanza un punto de equilibrio, no hay proponentes o no se cumplen los requisitos legales y técnicos.

La Contraloría de Bogotá se ha manifestado que, “han generado gastos, en procesos licitatorios, comisiones, pagos de administración, estudios y diseños, contratos de obra, contratos de arrendamientos, vigilancia, (...) y no se ha logrado el fin del proyecto”, y agrega que RenoBo, “no cuenta con análisis financieros, de mercadeo o similares en los que se evidencie un proyecto serio con un punto de equilibrio económico”.

El último intento fue finalizando el año 2023 y, según los documentos obtenidos por Caracol Radio, el proceso de la empresa RenoBo y la Alcaldía para construir Manzana 22 en la selección de ofertas se abandonó, sin especificar las razones.

Caracol Radio buscó a la empresa RenoBo sin éxito al recibir alguna declaración.