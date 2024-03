Gestor farmacéutico advierte desabastecimiento de 20 medicamentos en Barranquilla

Logifarma, gestora farmacéutica, advierte desabastecimiento de 20 medicamentos en Barranquilla.

Se trata de medicamentos para problemas cardiovasculares, conjuntivitis, para el tratamiento de convulsiones, entre otros.

Jennifer Palacios, gerente operativa de Logifarma, aseguró que el desabastecimiento está formalizado en cartas emitidas por las casas farmacéuticas en donde se reconoce la no disponibilidad.

“Las cadas farmacéuticas reconocen la no disponibilidad de ciertos medicamentos. Acetaminofén e insulina hoy, hay, pero no me garantiza que la próxima semana que yo vaya acceder a ellos, tengamos”, dijo Palacios.

SEGUIMIENTO DE CARACOL RADIO

En medio de la discusión por el futuro de la reforma a la salud, en Barranquilla se reportan largas filas en puntos de entrega de medicamentos.

Diariamente usuarios desde las 4:00 de la madrugada tienen que tomar turnos para reclamar medicamentos a las afueras del punto de atención del operador Logifarma, ubicado en la Cordialidad con la carrera 13.

Aseguran que las filas “son eternas” y denuncian “demoras” en la entrega de las medicinas, ya que algunas “no están disponibles” en el momento.

“A veces tengo cuatro medicamentos y quizá me entreguen los cuatro, o solamente uno”, dijo un usuario.

Los usuarios también reportan que han sido “víctimas de robos” en medio de la espera, por lo que les hacen un llamado a las autoridades para solucionar esta problemática.

