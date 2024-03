El nuevo choque entre Gustavo Petro e Iván Name por la Asamblea Constituyente

Colombia

La polémica por la Asamblea Nacional Constituyente no termina y ha generado un nuevo encontrón entre el presidente del Senado y el jefe de Estado, Gustavo Petro.

A través de la red social ‘x’ Petro respondió el discurso de Ivan Name, en la plenario del senado, donde aseguró que no apoya la iniciativa y que una asamblea es peligrosa. “No abra caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana; usted recibió un mandato de ella y debe respetarlo, no envilecerlo”, dijo.

Ante esto, el jefe de estado dijo que Name se equivoca de manera grave “al insinuar que usaríamos la fuerza pública para cerrar el congreso y convocar la asamblea constituyente”

El jefe de estado volvió a explicar su propuesta señalando que antes de cualquier convocatoria a una Asamblea Constituyente, debe haber un proceso constituyente que se manifieste a través de la movilización y la deliberación ciudadana en Colombia.

En segundo lugar, señaló que el Congreso citará la Asamblea Constituyente, dejando claro que cualquier acción en este sentido será parte de un proceso democrático y legal.

“Antes de la asamblea o decisión constituyente hay un proceso constituyente que se expresa en la.movilización y deliberación de la ciudadanía de Colombia. El Congreso citará la constituyente o la decisión constituyente de la ciudadanía en el momento apropiado”, dijo el jefe de estado.

Para Gustavo Petro el prejuicio está “desatando la histeria en quienes creen que no es democracia convocar al pueblo a decidir sobre “lo fundamental” en Colombia.”