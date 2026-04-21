Caso Hyundai: Ordenan libertad condicional para Carlos Mattos

La juez sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le concedió la libertad a Carlos José Mattos Barrero, condenado por el escándalo de corrupción judicial Hyundai.

La juez que adoptó la decisión es la misma que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hijo de la fallecida Enilce López, alias la Gata.

Esta es la boleta de libertad de Carlos Mattos, condenado por dos casos de corrupción judicial en Colombia. Foto: Suministrada. Ampliar Esta es la boleta de libertad de Carlos Mattos, condenado por dos casos de corrupción judicial en Colombia. Foto: Suministrada. Cerrar

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el beneficio le fue otorgado a Mattos Barrero luego de renunciar al recurso extraordinario de casación en las dos condenas impuestas en su contra, tras ser hallado culpable de sobornar a dos jueces de la República para obtener medidas cautelares favorables en un litigio contra la marca coreana Hyundai.

Además, se conoció que Mattos Barrero cumplió con las tres quintas partes de las condenas y solicitó la acumulación de las mismas.

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El empresario también logró redimir parte de la pena mediante estudio y trabajo, así como con la publicación de un libro.

No obstante, permanecía en detención domiciliaria desde febrero de 2023, cuando un juzgado le concedió ese beneficio debido a las múltiples enfermedades que le habían sido diagnosticadas.

Condenas

Primer Caso

Mattos Barrero fue hallado culpable por sobornar con 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, para que dejara en firme las medidas cautelares que finalmente le permitieron continuar comercializando vehículos de la marca Hyundai en el país.

Segundo caso

La Fiscalía General de la Nación logró probar en juicio que el exjuez sexto civil municipal de Bogotá, Reinaldo Huertas, por haber recibido el soborno de 700 millones de pesos a cambio de expedir medidas cautelares para beneficiar al expresidente de Hyundai en Colombia, Carlos Mattos.

Huertas fue hallado culpable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador y el delito de cohecho en calidad de autor directo.

Según la Fiscalía, el exjuez expidió medidas cautelares en el año 2016 con las que Mattos, logró seguir vendiendo vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

Durante la etapa de juicio, se demostró con pruebas contundentes no solamente el pago de las coimas sino también el favorecimiento que brindó a cambio de ellas a Mattos.