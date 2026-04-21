El ecosistema de la moda local en Medellín evoluciona con una nueva escuela de liderazgo

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en alianza estratégica con la Cámara de Comercio e Inexmoda, dio inicio a la Escuela de Liderazgo del sector moda, un programa diseñado para fortalecer a las pequeñas, medianas y grandes empresas textiles de la ciudad.

El panel de presentación contó con la participación de la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, junto a referentes de la industria como Sara Vives, Daniela Urrea, Yanet Londoño y Luis Javier Rodríguez, quienes destacaron el rol de las empresas como dinamizadores claves de la economía local.

En un contexto de alta competitividad y desafíos globales, la iniciativa busca transformar a Medellín en un referente internacional de cooperación comercial. Este programa se centrará en dos pilares fundamentales: la transformación digital y el relevo generacional.

El objetivo es que las compañías logren trascender en el tiempo, integrando a las cuatro generaciones que hoy conviven en el entorno laboral para combinar la experiencia tradicional con el liderazgo digital que demanda el mercado moderno.

Más información Llega a Venecia el 1.er Festival de Aves del Suroeste antioqueño

La formación se ejecutará a través de dos bootcamps intensivos dirigidos a 50 empresarios seleccionados. Durante estos encuentros, se trabajará en el cambio de mentalidad de los líderes, promoviendo la transición de estructuras rígidas hacia modelos creativos e innovadores.

Además, se abordará la importancia de la sostenibilidad y el valor social, entendiendo que las marcas actuales deben ser aliadas de la vida de las personas y no simplemente productos de consumo masivo, respondiendo a un consumidor que migra del fast fashion hacia la moda responsable.

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de recuperar el atractivo de Colombia frente a competidores internacionales como China, México o Bangladesh, cuyos mercados se han visto favorecidos por la fluctuación del dólar y los costos operativos. Ante retos como las nuevas estrategias de contratación y la competitividad en precios, la Escuela de Liderazgo apuesta por fortalecer los lazos entre comerciantes y abrir nuevos horizontes para el comercio textil colombiano en el extranjero.

Los empresarios interesados en participar deben tener sus compañías radicadas en Medellín y contar con el registro mercantil actualizado. El proceso de inscripción está disponible a través de la página web oficial del Distrito de Medellín, en la sección de la Secretaría de Desarrollo Económico, facilitando el acceso a todas las organizaciones que deseen ser parte de esta transformación histórica del ecosistema moda.