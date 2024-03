¿Cómo sería negociar la paz con el Clan del Golfo?

Bogotá

En su concepción de paz total con este grupo armado que ahora se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, era considerado no rebelde y con ellos se tendría que instalar un espacio de conversación más no una mesa de diálogos, precisamente porque no hay un marco jurídico que tendría que ser discutido en el Congreso a través de un proyecto de ley y luego pasar el examen de la Corte Constitucional.

Pero ahora parece que ese estatus político que estaban pidiendo se lo podría otorgar el presidente Gustavo Petro al invitarlos a negociar. Según el abogado del Ejército Gaitanista de Colombia, Ricardo Giraldo, en esas condiciones sí se sientan porque ellos han dejado claro que no se someterán.

“Mis representados le dijeron presidente pese a su forma despectiva de hablar de nosotros, nos sumamos a su propuesta de negociación, ya el balón lo tiene el presidente o través, esperemos a ver que dice porque un día dice una cosa y otro día dice otra”.

En esas nuevas condiciones se tendría un escenario de negociación política y jurídica y el sometimiento lo entraría a evaluar y negociar directamente la Fiscalía.

Se tendrá que esperar que dice el decreto con el que se establecerían esos diálogos con este grupo que según datos de INDEPAZ ya suman 13.500 hombres y hacen presencia en 17 departamentos y 223 municipios del país.