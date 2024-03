Alberto Gamero sobre su grupo de Libertadores: “Tenemos equipo para pasar esta fase”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, analizó sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo bogotano se ubica en el Grupo E junto a Flamengo de Brasil, Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile.

Para el técnico samario, los azules cuentan con lo necesario para superar esta instancia. En diálogo con Win Sports analizó a cada uno de sus rivales y aseguró que espera tener su plantel completo para antes del debut en el certamen continental.

Análisis de sus rivales

De sus tres contrincantes en el grupo, explicó: “Flamengo tiene 52 jugadores inscritos; Palestino, en este momento, ha jugado cuatro partidos y tiene 7 puntos, el líder lleva 10; Bolívar ha jugado seis partidos, lleva 13 puntos y es el líder allá en Bolivia, Uno entiende el momento de ellos, entendemos la altura, pero yo personalmente tengo que decir, a nosotros no nos puede dar duro la altura, porque nosotros estamos jugando en la altura, de pronto no en la misma de ellos, pero jugamos en altura. Tenemos que pensar que porque aquí a venir a jugar los equipos que no son de altura en Bogotá, los partidos son fáciles, no”.

Y agregó: “igualmente, tenemos que meternos en la cabeza, vamos a jugar en altura, pero la diferencia no es mucha y que vamos a tener un equipo como Palestino, que si bien es cierto viene de una previa de Libertadores, de eliminar a un grande como Nacional. Yo pienso que ahí están las posibilidades, simplemente es que nosotros nos metamos en la cabeza que sí podemos, que tenemos equipo para eso, de que tenemos que mejorar muchas cosas, pero que también tenemos esa gran ilusión de pasar esta fase”.

“Flamengo es el equipo más duro al que nos vamos a encontrar. Si estamos en Copa Libertadores es porque algo bueno hemos hecho, porque el año pasado merecimos estar acá. Es poner todo el empeño que vamos a poner nosotros y primero meternos en la cabeza que vamos a superar esta fase”, concluyó al respecto.

☕☀️ "Simplemente es que nosotros nos metamos en la cabeza de que podemos, de que tenemos equipo para eso. Tenemos ilusión de pasar esta fase de Libertadores, Alberto Gamero, técnico de Millonarios.

No tira la toalla en Liga

Entretanto, pese a haber sumado un punto de los últimos 18 que ha disputado en Liga, el samario no pierde la fe de lograr un lugar en los cuadrangulares finales. Gamero también aseguró que continúa recuperando jugadores lesionados.

“A medida que van llegando los jugadores, el equipo va encontrando su misma idea, su mismo juego. Contra Envigado, a pesar de que Envigado es un local fuerte, un equipo que intenta jugar bien también, me parece que hicimos cosas buenas ante Envigado, errores que tenemos que corregirlos, principalmente las jugadas de gol, pero hubo cosas que nos vislumbran a darnos un poco más de aliento y pensar, primero en estos partidos que vienen de la Liga y luego en la Libertadores”, dijo.

Y concluyó: “con el favor de Dios, vamos a tener el grupo completo para el día 3. Aspiramos a que tengamos ese grupo completo para el partido con Flamengo acá y que para estos partidos tengamos gente recuperada y que vayamos mirando que todavía hay puntos para esta Liga y podamos pegarnos en ese lote”.