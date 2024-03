“Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026”: Petro sobre Constituyente

Bogotá

El presidente de la República, Gustavo Petro negó querer reelegirse a través de su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Además, dijo que la idea de su planteamiento no es para “recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda”, refiriéndose a la reforma a la salud, sino para “corregir los errores de los sistemas actuales”.

“El proceso constituyente que he propuesto no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda, primero, por razones de tiempo. Si el Congreso hunde la reforma de la salud, nos lleva a una crisis y no por decisión del presidente, es porque esa es la realidad de hoy de nuestro sistema. La infraestructura del sistema ha llevado a que fracasen. Se han quebrado 100 EPS de las 126, y solo quedan 5 que cumplen los requisitos y que han pedido, la mayoría, participar en ser gestoras. Así que el proyecto de ley lo único que trata es de una transición equilibrada y ordenada hacia los objetivos que propuso el Gobierno. Estos temas no tienen que ver con una asamblea nacional constituyente. Si se convocara mañana, sería apenas para corregir los errores de los sistemas actuales y contrarrestar las crisis que vengan” explicó el jefe de Estado en entrevista con El Tiempo.

En ese sentido, el mandatario explicó que su propuesta de una constituyente es para examinar aspectos del texto de la Constitución del 91 que no se ha desarrollado y puso sobre la mesa 6 aspectos, que para él, requieren de especial atención:

“En primer lugar, es crucial implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. “Aspectos fundamentales como la reforma agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Además, proponemos complementar el acuerdo para hacer frente a los desafíos actuales de violencia en los territorios”. “En segundo lugar, es esencial garantizar condiciones mínimas de vida digna, que incluyan salud, pensión y acceso al agua para las poblaciones históricamente excluidas”. “En tercer lugar, se requiere una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. La verdad como el eje de la justicia. Sin verdad no hay perdón ni reconciliación. Que nunca más se patrocine un fiscal general que use la entidad como plataforma política contra un gobierno en ejercicio”, dijo. “Cuarto, proponemos el reordenamiento territorial” “En quinto lugar, planteamos la prioritaria atención a la educación”. “En sexto lugar, instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”.

Y añadió en entrevista con El Tiempo: “también me interesa el cambio climático, tema que no se tocó en la Constitución del 91 por el contexto en el que se vivía en ese momento. Todos estos objetivos pueden alcanzarse dentro de nuestro marco constitucional utilizando los mecanismos de participación ciudadana existentes”.

Para el presidente Petro, “las confesiones de los actores de la guerra de los últimos décadas, ante la justicia, lo que demuestran es que después de la Constitución del 91, en lugar de construir el Estado Social de Derecho que proponía, se construyó un régimen mafioso”.

Sin embargo, el Jefe de Estado, reiteró su compromiso de respetar la independencia de poderes y la autonomía judicial, como dicta la Constitución. “Soy un demócrata que aboga por una democracia más profunda y garantista, aunque esto no impide plantear preguntas ni abrir un diálogo público sobre ciertas decisiones judiciales”.

Además, dejó claro qué, no quiere ser reelegido. “No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″.

El presidente Gustavo Petro dijo que su propósito con la Asamblea Constituyente es “reivindicar lo público. Para lograrlo, debemos purificar nuestras instituciones, lo cual se logra llenándolas de pueblo, no de mafias. Mi desempeño será evaluado en función de mi capacidad para erradicar del Estado a esas mafias de la corrupción”.

Finalmente, sobre el tiempo para sacar adelante la propuesta, señaló: “El proceso constituyente puede finalizar antes o después. No está amarrado al 26, puede ser determinante para el 26. Eso yo no lo puedo predecir”.