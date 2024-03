Jaime de La Pava renuncia al Deportivo Cali en rueda de prensa

Jaime de La Pava presentó su renuncia pública a la dirigencia técnica del Deportivo Cali luego de que su equipo perdiera 0-1 ante Patriotas en el juego por la fecha 12 de la Liga colombiana, la cuarta derrota consecutiva y la sexta del año. El entrenador había sido respaldado por el comité ejecutivo luego de la caída ante La Equidad en Bogotá por la fecha anterior, pero una nueva derrota, esta vez en casa y frente al último, fue lapidaria para decidir su futuro.

“Yo soy de palabra, le manifesté a los directivos que si perdíamos hoy me hacía a un lado. Acá no hay más que profundizar, seguramente que agradecerle a los directivos, al plantel de jugadores, sé que es un camino espinoso, difícil. El entrenador que venga tiene un reto complejo, porque no es solamente estar gestionando y administrando cosas futbolísticas, sino cosas que puedan estar equilibradas en un momento institucional difícil”, inició diciendo, dejando en claro su decisión.

Por su parte, se mostró tranquilo de haberle podido contribuir al equipo. “Me siento orgulloso de haberle podido aportar al equipo, con muchos obstáculos, cosas buenas, y agradecerle a todos, seguramente las disculpas respectivas frente a lo que se pudo haber desarrollado mal, pero ningún técnico en su planificación lo hace para que las cosas salgan al revés”, complementó.

En desarrollo...