Muertes en accidentes de motociclistas se incrementó en un 60% el último año en Bogotá

Citando a un debate de control político a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta y sus funcionarios correspondientes, la concejal María Clara Name, aseguró que entre 2020 y 2023, el número de motociclistas heridos aumentó en un 86%, mientras que el de fallecidos, un 60%. De este último porcentaje, la mayor cantidad de víctimas, tanto ciclistas como motociclistas, se concentra en jóvenes, entre un 45% y 55%.

Es claro el panorama en Bogotá, con el incremento de motos, ciclas y patinetas eléctricas en los corredores viales de la ciudad, por lo que es mucho más viable que se registren accidentes de tránsito, tal como lo específica la concejal Name; “nos preocupan varias cosas frente a las acciones del Distrito, frente a no generar acciones de impacto desde la administración, ya que se están ocasionando cuantiosas pérdidas por accidentes de tránsito. Así mismo, Fasecolda a corte de febrero, indica que del total de motocicletas en el país, solo el 39% de ellas cuenta con póliza de SOAT vigente”, señaló Name.

Por otro lado, las causas principales de los siniestros viales de ciclistas y motociclistas en Bogotá son: embriaguez o droga y exceso de velocidad, llegando a un 96%. Y los puntos calientes donde ocurren más robos de bicicletas son: Suba Rincón 237, Minuto de Dios 85, Garcés Navas 174, Patio Bonito 170 y Las Ferias 168.

Como último rango de cifras en esta temática, la concejal Name asegura que en el 2023, se tuvo más de 10 mil casos de accidentalidad en motociclistas y 2 mil de ciclistas en Bogotá, y alrededor de 243 motociclistas y 63 biciusuarios perdieron la vida en accidentes viales. Ante esto pidió que se realicen más campañas pedagógicas abordando las necesidades y realidades de estos actores viales, promover concientización en el uso de elementos de protección en ciclistas y motociclistas, fortalecer la señalización, iluminación y seguridad en las ciclorutas de la capital.