Lionel Messi será baja en Argentina para los próximos compromisos amistosos

Lionel Messi jugador del Inter Miami. (Photo by Thaddaeus McAdams/Getty Images) / Thaddaeus McAdams

A falta de confirmación oficial de la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, Lionel Messi se perderá los próximos dos juegos amistosos de Argentina, donde había sido convocado por Lionel Scaloni para medirse ante El Salvador y Costa Rica, los días 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Messi no fue convocado la victoria del Inter Miami 1-3 ante el Washington DC, por la fecha 4 de la MLS. Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico del equipo, explicó la situación médica del crack, al final del compromiso.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, comentó sobre la gravedad de la situación.

Al respecto, Martino añadió que su recuperación deberá manejarse semana tras semana. “La lesión, más allá de la ausencia de hoy, hay que manejarla semana a semana. Aprovechamos que tenemos semanas completas y permanentemente lo iremos evaluando”.

Aunque Martino no dio un tiempo específico para la recuperación de Messi, sí dejó en claro que el objetivo es tenerlo recuperado para el 3 de abril, cuando reciban a Monterrey en la Concachampions. “Con él hay un objetivo: que llegue en condiciones de jugar los cuartos de final de la ‘ConcaChampions’, entonces todo lo que sea correr algún tipo de riesgo no lo vamos a hacer”.