Columnista denuncia que el alcalde de Tunja, estaría arreglando líos legales con contratos

En su columna del domingo 17 de marzo titulada “Los milagrosos contratos del alcalde de Tunja”, el periodista y columnista de la Revista Cambio revela un nuevo capítulo de los procesos que se adelantan contra la elección del alcalde, Mikhail Krasnov y cómo el mandatario elegido bajo la bandera de la anticorrupción, estaría usando el erario para hacer que esos procesos no prosperen.

Dice el periodista que, “el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, está cometiendo actos de corrupción, utilizando los recursos del municipio para protegerse de las demandas que buscan invalidar su elección. La situación es tan escandalosa que incluso uno de los jueces involucrados en el proceso parece estar implicado en actos de corrupción”.

Hace un recuento el columnista de Cambio, de las denuncias que se hicieron el 27 de octubre en Caracol Radio cuando en entrevista con el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera le confirmo a este medio los contratos suscritos entre en ese momento el candidato del partido La Fuerza de la Paz, sí, el mismo del ahora embajador en Reino Unido, Roy Barreras y la institución, contrato que a todas luces lo inhabilitaría pues violaría el régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente en Colombia y que cobija, incluso a ciudadanos rusos que se hayan nacionalizado.

La historia se desarrolla de la siguiente manera, dice Akerman, “Krasnov ha distribuido contratos de la alcaldía como si fueran dulces, uno el 5 de febrero para uno de sus demandantes y otro el 7 de febrero para un magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá”.

Y sigue diciendo, “dos demandas electorales fueron presentadas contra Krasnov, una el 14 de noviembre de 2023 por Juan Sebastián Ramírez y otra el 6 de diciembre del mismo año. La primera fue rechazada inicialmente por problemas formales, pero luego fue retirada sorpresivamente por el demandante. La segunda demanda también enfrentó obstáculos legales, pero fue finalmente rechazada, a pesar de las irregularidades en el proceso”.

Después de eso el 1 de febrero, como lo revelamos oportunamente en Caracol Radio, Juan Sebastián Ramírez García envió la carta “propuesta técnico-económica” dirigida al alcalde de Tunja, donde ofrecía sus servicios como abogado externo para la representación judicial y administrativa de la municipalidad”.

Y a los cuatro días, “el abogado, anteriormente demandante del alcalde, pasó a ser empleado de la Alcaldía de Tunja, con un contrato con la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja, Ecovivienda, por una suma de 54.285.000 pesos para el plazo de 10 meses”.

Recordemos que en su momento Caracol Radio le preguntó al alcalde Mikhail Krasnov sobre el particular y solo dijo: “Creo que lo contrataron en Ecovivienda, entonces toca preguntar en Ecovivienda porque nosotros no manejamos contratación de Ecovivienda”.

Frente a la segunda demanda, dice el columnista de Cambio, Yohir Akerman, “donde el ganador no fue el demandante, sino el magistrado ponente”.

“Sucedió, el 16 de noviembre de 2023, el grupo Asesorías y Representación Jurídica presentó una demanda de nulidad electoral contra el alcalde Krasnov. El 12 de diciembre, el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana fue designado como ponente. En su primera acción, inadmitió la demanda y solicitó correcciones, señalando que era necesario especificar los actos demandados y aclarar las pretensiones. Sin embargo, no se mencionó que el demandante era una persona jurídica ni se indicó que debía actuar como persona natural, detalle importante para lo que vendría después”.

En esa línea de tiempo, se advierten varias irregularidades relacionadas con los términos procesales que se los hace cumplir al demandante, pero nunca al demandado.

“El 18 de enero, Arciniegas Triana solicitó un pronunciamiento sobre la medida cautelar de suspensión de la elección. Krasnov no cumplió los plazos y se pronunció personalmente, lo que debió considerarse como no respuesta según la ley. A pesar de esto, el 7 de febrero, el Tribunal no tomó y otorgó tres días adicionales al alcalde para presentar su oposición, plazo que nuevamente no se cumplió”.

Y más adelante dice, “el 23 de febrero, el magistrado inadmitió nuevamente la demanda, exigiendo que Asesorías y Representación Jurídica actuara como persona natural. A pesar de las correcciones, el 6 de marzo rechazó la demanda, alegando falta de copia de cédula por parte del demandante y caducidad de la acción”.

Y aquí viene lo que sería un capítulo vergonzoso del accionar del magistrado a cargo del proceso. Pero curiosamente, “el 7 de febrero, Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez, abogada y madre de una hija del magistrado, quien luego falló un favor del alcalde Krasnov, fue contratada por la Alcaldía de Tunja contrató a por un monto de 20.400.000 pesos a cinco meses”.

Y se pregunta no solo el columnista sino todos los ciudadanos de Tunja, “entonces, el magistrado que decidió el caso del alcalde de Tunja recibió un contrato de la Alcaldía a través de la madre de su hija, lo que sugiere un conflicto de intereses y un posible prevaricato”.

Será que, “para el alcalde Krasnov, no hay problema en Tunja que no pueda solucionarse con un contrato”, ¿será que habrá algún funcionario judicial en Tunja que tenga la altura ética que demanda semejante situación o habrá que esperar que desde otros tribunales se pronuncien?, la historia lo dirá.