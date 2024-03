En una fosa común fueron hallados los dos jóvenes desaparecidos en Ábrego

Cúcuta

“En la mañana nos dijeron que habían encontrado dos muertos arriba, saliendo del pueblo, y cuando fuimos a mirar no había nada, ya cerca del mediodía nos dijeron que era más arriba, fuimos a buscar y sí, ahí estaban enterrados. Lo único que dejaron fue una barra parada y la tierra fresca donde los enterraron”

De esta manera el señor Carlos Antonio Pérez narra la manera como hallaron los cuerpos de dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 6 de marzo en el municipio de Ábrego, su hijo Yorman Pérez y su amigo Fabián Álvarez.

En una fosa común, sobre una zona boscosa a la salida del municipio, fueron encontrados los cuerpos y la motocicleta en la que se movilizaban hacia la vereda El Tabaco en el momento de su desaparición. Sus familiares denuncian que en ningún momento contaron con el apoyo de las autoridades.

“De verdad que lo que hicieron con mi hijo fue una injusticia, porque él era un muchacho muy honrado, muy trabajador, que tenía a su esposa y a su hijo. Ahí también tienen que ver las autoridades que no me colaboraron, porque tanto tiempo y ahorita en el levantamiento ahí sí cayeron allá. Nos decían que deberíamos esperar las horas y nos dejaron desamparados y los encontramos porque fuimos a buscarlos, o de lo contrario no los hubiésemos encontrado” aseguró el señor Carlos Antonio.

El hombre recuerda a su hijo como alguien trabajador, que en medio de las adversidades había podido salir adelante junto a su esposa y su pequeño hijo.

“El niño me pregunta que cuándo llega papá y ¿qué le voy a decir yo?, la mujer está muy mal también, porque este es un momento en el que no sabemos qué hacer ¿por qué tienen que enterrar así a una persona? ¿por qué no querían que lo consiguiéramos?”

Frente a los responsables del hecho aún hay muchas versiones, no saben si se trató de algún grupo armado, pero su familia culpa a la delincuencia que tiene azotada esta población, ya que los jóvenes no habían tenido problemas o recibido algún tipo de amenaza.

“Acá nos decían una cosa, otros nos decían otras cosas, pero yo creo que fue pura delincuencia, porque Ábrego está lleno de delincuentes, en mis más de 50 años no había visto una situación como esta aquí en el pueblo” puntualizó Pérez.

El señor Carlos Antonio y su familia rechazan lo ocurrido con su hijo, agradecen el apoyo de la población en las jornadas de oración y plantones pacíficos durante sus 10 días de búsqueda, exigen mayor atención de las autoridades a la situación de inseguridad en el pueblo, y expresan su mensaje de perdón a los responsables, esperando que la justicia divina sea quien actúe sobre ellos.

“Que el señor ponga la mano sobre ellos, porque actuaron de mala fe, dejaron un niño sin su padre, una madre que cada día debe responderle a su hijo dónde está papá, y como padre, solo espero que se reporte quién fue el que hizo el daño”