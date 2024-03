Partido Verde abre investigación contra JotaPe Hernández tras solicitudes para expulsarlo

Colombia

El Comité de Ética del Partido Verde anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como ‘JotaPe’ Hernández, tras la discusión que protagonizó con la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, polémica que llevó a que otros miembros del partido pidieran su expulsión.

En la resolución emitida se citó al senador a una diligencia de versión libre, para el próximo miércoles 20 de marzo a las 10 de la mañana. Se espera que el congresista asista de manera virtual con su abogado, si así lo estima conveniente.

Por otra parte, en simultáneo, se ordenó la “práctica y recepción de todas las pruebas que sean pertinentes, conducentes, útiles y legales, tendientes a esclarecer los hechos materia de investigación”, según se lee en la resolución.

Al respecto, el congresista emitió un comunicado asegurando que “durante meses he sido atacado por mujeres senadors del Pacto Histórico, las cuales con montajes e insultos han buscado dañar mi buen nombre, honra e imagen legislativa”.

Por eso calificó las solicitudes de expulsión promovidas por sus copartidarios como ‘ataques’ y ‘persecuciones’, con el objetivo de no solo sacarlo de la colectividad, sino de quitarle su curul en el Congreso, por ser “uno de los mayores opositores y denunciantes de este nefasto gobierno”.

Ante esto, Pulido Hernández concluyó en este pronunciamiento escrito que me defenderé y, hasta donde esté a mi alcance, haré respetar mis derechos políticos (…) no dejaré de denunciar a los bandidos, seguiré contundentemente haciendo el control político que me corresponde a este nefasto gobierno. Lo haré desde el Congreso como senador o desde la calle como ciudadano”.